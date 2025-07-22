закрыть
22 июля 2025, вторник, 8:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Турции обнаружили роскошную римскую виллу с уникальным прудом

  • 22.07.2025, 8:25
В Турции обнаружили роскошную римскую виллу с уникальным прудом
Фото: Anadolu

Одна из самых значительных археологических находок сезона 2025 года.

В древнем городе Триполи, что в районе Булдан в провинции Денизли (Турция), археологи раскопали удивительный архитектурный комплекс — римскую виллу возрастом более 1600 лет, пишет New Voice.

Эта резиденция, площадью более 1 500 м², стала одной из самых значительных археологических находок сезона 2025 года.

Во время 13-летних раскопок под руководством профессора Бахадира Думана из Университета Памуккале, команда нашла роскошный комплекс с двумя большими залами, внутренним садом, колонным двором и уникальным рыбным прудом площадью примерно 40 м² с двумя фонтанами. Этот пруд — архитектурная и социальная редкость для внутренних регионов Анатолии. Его глубина и обустроенные терракотовые трубы позволяли рыбам — карпам, сомам и угрям — прятаться от солнца. При этом они могли стать деликатесом во время изысканных пиров.

Фото: Калистемон

Особое внимание исследователей привлекли настенные фрески с растительными и архитектурными орнаментами в желтых, красных, синих и коричневых тонах. По словам археологов, вилла существенно отличается от типичных жилых домов как размерами, так и отделкой. Морские ракушки, найденные вблизи пруда, усиливали впечатление «моря в саду» — символа роскоши и эстетики.

Специалисты считают, что имение принадлежало влиятельной и состоятельной личности, которая использовала его для приемов и демонстрации статуса. Рыбный пруд был не только источником пищи, но и элементом показной роскоши.

Раскопки продолжаются — археологи имеют целью полностью исследовать этот уникальный римский центр в глубинке Турции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип