В Турции обнаружили роскошную римскую виллу с уникальным прудом 22.07.2025, 8:25

Фото: Anadolu

Одна из самых значительных археологических находок сезона 2025 года.

В древнем городе Триполи, что в районе Булдан в провинции Денизли (Турция), археологи раскопали удивительный архитектурный комплекс — римскую виллу возрастом более 1600 лет, пишет New Voice.

Эта резиденция, площадью более 1 500 м², стала одной из самых значительных археологических находок сезона 2025 года.

Во время 13-летних раскопок под руководством профессора Бахадира Думана из Университета Памуккале, команда нашла роскошный комплекс с двумя большими залами, внутренним садом, колонным двором и уникальным рыбным прудом площадью примерно 40 м² с двумя фонтанами. Этот пруд — архитектурная и социальная редкость для внутренних регионов Анатолии. Его глубина и обустроенные терракотовые трубы позволяли рыбам — карпам, сомам и угрям — прятаться от солнца. При этом они могли стать деликатесом во время изысканных пиров.

Фото: Калистемон

Особое внимание исследователей привлекли настенные фрески с растительными и архитектурными орнаментами в желтых, красных, синих и коричневых тонах. По словам археологов, вилла существенно отличается от типичных жилых домов как размерами, так и отделкой. Морские ракушки, найденные вблизи пруда, усиливали впечатление «моря в саду» — символа роскоши и эстетики.

Специалисты считают, что имение принадлежало влиятельной и состоятельной личности, которая использовала его для приемов и демонстрации статуса. Рыбный пруд был не только источником пищи, но и элементом показной роскоши.

Раскопки продолжаются — археологи имеют целью полностью исследовать этот уникальный римский центр в глубинке Турции.

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