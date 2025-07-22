Россия ударила по жилым районам Сум и Одессы 3 22.07.2025, 8:29

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Более 10 человек пострадали.

Поздним вечером 21 июля российские военные нанесли удар беспилотниками по украинскому городу Сумы. Пострадал один из жилых районов — были повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. Двое жителей наиболее пострадавшего дома госпитализированы, еще 12 человек обратились за медицинской помощью. Остальные жители спального района находятся в состоянии шока, с ними работают психологи.

После этого российская армия ударила беспилотниками по Одессе. В результате налета в одном из районов города выбиты стекла в многоэтажках, а на парковке сгорели автомобили. Также в другой части города произошел пожар в административном здании, рассказал мэр Одессы Игорь Труханов. Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что во время атаки пострадал один человек.

Этот очередной воздушный удар произошел на фоне объявления о новом раунде мирных переговоров, намеченном на 23 июля в Стамбуле, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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