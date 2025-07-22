Международная секта работала в белорусских деревнях

Международная секта работала в белорусских деревнях2
- 22.07.2025, 8:41
- 3,952
Приспешники движения присягали несуществующему императору.
Следственный комитет Беларуси раскрыл подробности расследования дела против руководства экстремистского формирования «Русская православная церковь – Царская Империя».
По данным следствия, установлена структура секты и личности ее участников.
На территории Беларуси организаторы движения обустроили заброшенные здания в отдалённых деревнях Гродненской и Витебской областей под проведение «обрядов». Участники движения жили прямо рядом с этими местами.
Для вступления в так называемое «государство Триединая Русь» адептам предлагали отказаться от официальных документов, продать жильё и имущество, а также полностью прекратить контакты с внешним миром.
Как сообщили следователи, фигуранты подстрекали последователей приносить присягу вымышленному императору, отказываться от действующего государственного устройства и законов.
Деятельность белорусской ячейки пресекли силовики. Однако аналогичные организации продолжают функционировать в России, Украине и Молдове.