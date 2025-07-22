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Международная секта работала в белорусских деревнях

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  • 22.07.2025, 8:41
  • 3,952
Международная секта работала в белорусских деревнях

Приспешники движения присягали несуществующему императору.

Следственный комитет Беларуси раскрыл подробности расследования дела против руководства экстремистского формирования «Русская православная церковь – Царская Империя».

По данным следствия, установлена структура секты и личности ее участников.

На территории Беларуси организаторы движения обустроили заброшенные здания в отдалённых деревнях Гродненской и Витебской областей под проведение «обрядов». Участники движения жили прямо рядом с этими местами.

Для вступления в так называемое «государство Триединая Русь» адептам предлагали отказаться от официальных документов, продать жильё и имущество, а также полностью прекратить контакты с внешним миром.

Как сообщили следователи, фигуранты подстрекали последователей приносить присягу вымышленному императору, отказываться от действующего государственного устройства и законов.

Деятельность белорусской ячейки пресекли силовики. Однако аналогичные организации продолжают функционировать в России, Украине и Молдове.

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