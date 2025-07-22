Жизнь россиян может стать крайне увлекательной Ян Валетов

22.07.2025, 8:43

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Ян Валетов

Реально ли парализовать ПВО РФ.

Еще раз повторяю, я не специалист по ПВО, но достаточно хорошо понимаю, что не существует в мире ни одной страны, противовоздушную оборону которой нельзя было бы парализовать массовыми атаками. Вопрос только в массовости. Нападающие всегда перестреляют тех, кто обороняется. Это аксиома.

Наш случай достаточно тяжелый, мы очень большая страна. Настолько большая, что прикрыть границы и стратегические объекты полностью не представляется возможным. Это аксиома номер два. Можем поспорить, но сегодня утром результат на лицо.

И дадут нам 3 батареи или пять батарей «Патриот», на конечный результат повлияет незначительно. Мы расположены настолько близко к агрессору, что они вскоре смогут кошмарить нас одними «шахедами». А ракеты накапливать и использовать «на десерт», в особых случаях.

Мы ищем противоядие, и мы его найдем, но противоядие не защищает от укусов. Грызть они нас будут все сильнее и сильнее. И если из 500 БПЛА в день до цели будет доделать 100, то это приятнее, чем 400 удачных ударов, но тоже очень болезненно и изнурительно.

Но Россия тоже очень большая страна. И у нее с нами протяженная и плохо прикрытая граница. И наши беспилотники способны так же истощать их ПВО. Вопрос в том, что нам и нашим партнерам надо просто повторить тактику россиян – сделать такие же большие «шахэды» и запускать их по объектам на территории России каждую ночь. Лучше всего по Москве, Питеру и другим целям в европейской части и по производству в «Елабуге», кстати, не помешает.

Ну не верю я в то, что Европа и Украина вместе не способны производить 1000 этих тарантасов в день. А 1000 тарантасов в день сделает жизнь россиян очень увлекательной и разнообразной, похожей на нашу.

Мы не можем прекратить их бомбардировки, к сожалению. Но мы можем сделать так, чтобы они не могли прекратить наши. Не вижу других ходов. К сожалению. Минимизировать ущерб от российской агрессии и нанести максимальный ущерб их инфраструктуре.

Наши небольшие беспилотники не так эффективны, как крупногабаритный «шахед». Надо прогрессировать.

Ну, и ракеты, конечно. Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем добрым словом.

Ян Валетов, «Фейсбук»

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