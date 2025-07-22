Какие тайны хранит минский дом с уникальным балконом 22.07.2025, 8:52

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Когда-то в нем жил Янка Мавр.

Четырехэтажный дом по минскому адресу Мясникова, 76 за свою более чем вековую историю повидал столько и приютил стольких, что, кажется, должен был бы превратиться в дом-книгу. Тем более, что в этих стенах было написано множество произведений Янки Мавра, автора знаменитых повестей «Палескія рабінзоны», «ТВТ», «У краіне райскай птушкі». А уж воспоминания о жизни писателя и его соседей достойны отдельной книги. И она вышла - это документальная повесть «Доўгая дарога. Ад дома Янкі Маўра да дома Якуба Коласа», мемуары дочери Янки Мавра и невестки Якуба Коласа Натальи Мицкевич. А поначалу это были страницы воспоминаний, опубликованные в журнальном формате.

Впрочем, обо всем по порядку, пишет «Комсомолка».

Сейчас в доме на Мясникова, 76 продается двухкомнатная квартира общей площадью 67,9 квадратного метра. Ее жилая площадь - 40 «квадратов» (комнаты по - 21,7 и 18,3), а кухня - 7,5. Высота потолков - 3,55 метра. Есть и балкон. Цена квартиры - около $137 тысяч. Получается примерно $2 018 за метр.

Построили на рубеже ХIХ-ХХ веков как доходный: история дома с балконом в Минске

История дома, спроектированного в стиле эклектики, начинается в конце XIX - начале ХХ веков. Он был построен как доходный двухэтажный дом, которым владели Вениамин и Перла Поляки. В 1904 году дом стал собственностью Казимира Ляховича, а затем перешел к еврейскому центральному благотворительному обществу. В последние предреволюционные годы в нем работало женское еврейское училище.

После Октябрьской революции 1917 года дом перешел в собственность советского государства и был отдан под жилье новой элите. Улица тогда еще называлась Ново-Московской. В честь коммуниста Александра Мясникова (Мясникяна) ее переименуют в 1932-м. А через пару лет после этого, в 1936-м, взорвут Казанский храм, который находился рядом с домом, можно сказать окна в окна...

К слову, в Минске планируется возвести новый православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери неподалеку от места, где находился прежний собор. А непосредственно на его месте, на площади Мясникова, поставят часовню с мемориальной доской, напоминающей о храме начала ХХ века.

В этом доме Янка Мавр написал «Полесских робинзонов»

После революции в доме поселилась семья знаменитого белорусского писателя Янки Мавра. Писатель с женой и детьми жил здесь до 1939 года на мансардном этаже (третьем), там, где и по сей день можно увидеть балкон-луковку. А на первом и втором этажах находилась средняя школа № 31.

После войны дом перешел в ведение министерства просвещения БССР. В 1990 году в нем началась многолетняя реконструкция и к 1998 году он подрос еще на два этажа, получив современный облик.

Произведения Янки Мавра изучаются в школе и известны многим белорусам с детства. Писатель был одним из основателей белорусской детской литературы, основоположником приключенческого и научно-познавательного жанров. Пожалуй, самое известное его произведение - «Полесские робинзоны». Повесть была написана в 1930-м году. Как раз в то время, когда Мавр жил на Ново-Московской.

«В комнате было прохладно, ноги мерзли, и отец часто сидел в валенках»

Наталья Мицкевич опубликовала в журнале «Полымя» воспоминания об отце, где рассказывала и о их жизни в этом доме. Например, она писала, что у отца не было отдельного кабинета, потому он работал (порой до утра) в общей комнате, когда все спали. Наталья Ивановна вспоминала: «В комнате было прохладно, ноги мерзли, и отец часто сидел в валенках, а на плечи набрасывал шубу, как мне казалось, на волчьей шерсти. Часто, когда отец садился за работу, я взбиралась ему на колени, а он закутывал меня в свою шубу, прижимал к себе...»

Наталья родилась в 1924-м, ее детство прошло в этом доме. Она вспоминала, что на третьем этаже, где жил Мавр с семьей, была лишь одна полноценная комната - та, что с балконом. Остальные же три, как и кухня, - некогда перестроенный чердак.

«В каждой комнатке было по окошку, которые выходили непосредственно на крышу. Эти окошки были вставлены в узенькие ниши. Они давали возможность вылезать на крышу. В хорошую погоду детвора проводила там свое время: читала, загорала, выдумывала разные игры. Из общего коридора можно было попасть не только в комнаты и на кухню, но и на чердак. И дети лазили там, ища «сокровищ». Однажды Федор (брат. - Ред.) нашел маленькие женские часы, которые подарили мне. Возможно, туда их занесла сорока или ворона. Часы шли плохо, но я была счастлива, потому что на то время наручные часы были большой редкостью».

Наталья Мицкевич вспоминала, что вход в их квартиру был со двора через отдельную лестницу с темными закоулками и одним маленьким окошком - даже ее старшие браться остерегались ходить там по одному в вечернюю пору.

«В квартире было печное отопление, дрова с сарая приходилось таскать на третий этаж. Еду готовили на плите, в которой жгли дрова, либо в большой печи. Белье стирали в корыте, детей купали в кадке, а воду нагревали на плите», - добавляла Наталья Ивановна.

Мясо из супа воровал кот

Жена писателя и мать Натальи Мицкевич (в девичестве - Федорова, это настоящая фамилия Янки Мавра) - Стефанида Александровна - всецело посвящала себя семье.

«У нас было три комнатки, а в четвертой жила семья Ипполита Ивашина - замечательного мастера на все руки. У него было два сына - Ипполит (Пулька) и Цезарь (Цезик). Они - мои друзья детства. И дети, и взрослые жили чрезвычайно дружно. Я считаю это заслугой родителей. Они никогда не ругались, не возвышали голоса, даже на виновных детей. Все конфликты улаживали мирным путем».

У соседей была общая кухня, что, порой, приводило к комичным ситуациям. Наталья рассказывает:

«Мать стала замечать, что из кастрюли, в которой варили суп с мясом, часть мяса исчезает. Что можно было подумать, если кроме соседки никого больше не было? И еще мать заметила, что соседка стала угрюмой, молчаливой. Разговаривала с матерью сквозь зубы, а затем вообще замолчала. Мать тоже молчала. А мясо исчезало непосредственно из кастрюли. Мать обратилась к отцу - что делать? И он посоветовал ничего не говорить соседке, а осторожно проследить за кухней. И вот однажды, когда мать тихонько приоткрыла дверь на кухню, она увидела, что наш большой сибирский кот лапой старается вытащить мясо. Мать быстренько позвала соседку, и они застукали кота-ворюгу. Выяснилось, что и у соседки пропадало мясо, и она не знала, что делать. А ссориться с моей матерью не хотела, поэтому и молчала».

Фактически соседи жили в коммунальной квартире. Однажды даже пришлось потесниться и уступить комнату молодой семье Канторовичей. Их изначально поселили в холодный закуток, который жильцы использовали как кладовку.

«Наступали холода, и родители пожалели молодых (они ждали рождения ребенка. - Ред.) и предложили им на осень и зиму перебраться в комнату, которую занимали братья, - делиться очередной семейной историей Наталья Мицкевич. - А когда у Кантаровичей родился ребенок, то совесть не позволила отцу попросить их освободить помещение. Так они и остались жить на долгие годы, пока не получили квартиры. Навсегда они остались нашими друзьями. Наша большая комната стала общей, здесь мы завтракали, обедали, готовили уроки, занимались музыкой и принимали гостей».

Дом, которому уже больше ста лет, сейчас имеет 24 квартиры и продолжает дышать историями своих жильцов.

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