Экономист: Приближается момент, когда правда вскроется 22.07.2025, 9:14

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В чем уникальность новых санкций ЕС против режима Лукашенко.

Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России и Беларуси, среди них — полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами, который ранее касался только Swift. Санкции затронули Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики Беларусь и Белинвестбанк.

Экономист рассказала, как это отразится на белорусах и белорусских предприятиях.

— Не думаю, что простой белорус часто выезжает в ЕС и тратит там деньги со своей банковской карты. Эти санкции в первую очередь направлены на юридические компании, которые обслуживаются через эти банки, — говорит Алиса Рыжиченко в эфире «Еврорадио».

Экономист подчеркивает, что речь идет о государственных или частно-государственных компаниях, которые обслуживаются через эти банки. При этом белорусы, которые ведут бизнес в стране, по мнению Рыжиченко, чаще предпочитают частные банки.

— И такие банки, которые обслуживаются на территории ЕС, остались в Беларуси. Так что, я думаю, обычных белорусов эти санкции не коснутся или же они не сильно от них пострадают — будут брать в ЕС наличные либо открывать счет в другом банке, что несложно.

Что касается юридических предприятий, то они, считает экономист, будут искать обходные пути.

— Но, надо помнить, что любой такой путь — это увеличение стоимости продукции, которую производят на этих предприятиях. Рано или поздно встанет вопрос: а выгодно ли нам это производить?

Сегодня у этих товаров только один покупатель — Россия. Нет другого рынка, куда можно прийти с какими-нибудь снарядами и продавать их. Здесь все производится исключительно для потребностей РФ. И Россия имеет возможность диктовать условия по ценам. Осознавая, что только они являются единственными возможными покупателями, Беларусь будет вынуждена согласиться.

При этом предприятия, продолжает эксперт, окажутся в следующей ситуации: с одной стороны, дефицит кадров — работников необходимо удерживать высокими зарплатами, с другой стороны, необходимо наращивать производство, чтобы успевать выполнять гособоронные заказы, а с третьей — происходит удорожание комплектующих, промежуточного импорта, сырья.

— По итогу можно иметь продукцию, которую будет невыгодно производить. Расходы с доходами не сойдутся. Поэтому, даже если будут налажены какие-то обходные пути, все равно это будет удар для организаций, потому что увеличится себестоимость продукции, которую они производят.

Ресурсы предприятий и государственного бюджета не безграничны. Рано или поздно наступит момент, когда маржа совсем исчезнет, нужно будет отстегивать из госбюджета средства, чтобы поддерживать эти предприятия на плаву — либо сокращать людей, либо уменьшать зарплаты.

Нельзя сказать, что это все нам на руку — но это приближает момент, когда правда вскроется, и все больше людей будут понимать, что происходит в белорусской экономике.

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