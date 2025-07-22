Главная цель Путина

Главная цель Путина2
- Юрий Богданов
- 22.07.2025, 9:17
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Россия не может победить Украину на поле боя.
Россияне против тыла в первую очередь ведут психологическую войну. Да, физические убытки есть и они неизбежны. Но цель номер один – сломанный дух и психика.
Поэтому у них и «совпадают» сюжеты о «миллиардах дронов» (и их разгоне) и массированные атаки.
Гибридная война как она есть.
Нежно подхваченный нашими дураками сюжет роспропаганды – это прям топ деградации. Вы бы еще про распятого мальчика репостили «достоверный источник».
Конечно, россияне будут что-то пытаться производить. Тем более со сложной техникой у них не очень, поэтому будут концентрироваться на оружии террора. Которое нам надо нейтрализовать максимально эффективно. Хотя и прилеты будут до конца войны.
Но еще больше они будут пытаться сеять уныние, панику и вражду. А для этого надо давить на психику. Те, кто им помогает – вредят Украине. Это надо четко осознавать. Идентифицировать таких и нейтрализовать.
Россия не может победить Украину на поле боя. Но будет пытаться до последнего победить у нас в голове. Ответ на это – дождаться отбоя и идти на работу.
Юрий Богданов, Telegram