закрыть
22 июля 2025, вторник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главная цель Путина

2
  • Юрий Богданов
  • 22.07.2025, 9:17
  • 2,592
Главная цель Путина
Юрий Богданов

Россия не может победить Украину на поле боя.

Россияне против тыла в первую очередь ведут психологическую войну. Да, физические убытки есть и они неизбежны. Но цель номер один – сломанный дух и психика.

Поэтому у них и «совпадают» сюжеты о «миллиардах дронов» (и их разгоне) и массированные атаки.

Гибридная война как она есть.

Нежно подхваченный нашими дураками сюжет роспропаганды – это прям топ деградации. Вы бы еще про распятого мальчика репостили «достоверный источник».

Конечно, россияне будут что-то пытаться производить. Тем более со сложной техникой у них не очень, поэтому будут концентрироваться на оружии террора. Которое нам надо нейтрализовать максимально эффективно. Хотя и прилеты будут до конца войны.

Но еще больше они будут пытаться сеять уныние, панику и вражду. А для этого надо давить на психику. Те, кто им помогает – вредят Украине. Это надо четко осознавать. Идентифицировать таких и нейтрализовать.

Россия не может победить Украину на поле боя. Но будет пытаться до последнего победить у нас в голове. Ответ на это – дождаться отбоя и идти на работу.

Юрий Богданов, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип