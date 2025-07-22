Главная цель Путина 2 Юрий Богданов

22.07.2025, 9:17

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Юрий Богданов

Россия не может победить Украину на поле боя.

Россияне против тыла в первую очередь ведут психологическую войну. Да, физические убытки есть и они неизбежны. Но цель номер один – сломанный дух и психика.

Поэтому у них и «совпадают» сюжеты о «миллиардах дронов» (и их разгоне) и массированные атаки.

Гибридная война как она есть.

Нежно подхваченный нашими дураками сюжет роспропаганды – это прям топ деградации. Вы бы еще про распятого мальчика репостили «достоверный источник».

Конечно, россияне будут что-то пытаться производить. Тем более со сложной техникой у них не очень, поэтому будут концентрироваться на оружии террора. Которое нам надо нейтрализовать максимально эффективно. Хотя и прилеты будут до конца войны.

Но еще больше они будут пытаться сеять уныние, панику и вражду. А для этого надо давить на психику. Те, кто им помогает – вредят Украине. Это надо четко осознавать. Идентифицировать таких и нейтрализовать.

Россия не может победить Украину на поле боя. Но будет пытаться до последнего победить у нас в голове. Ответ на это – дождаться отбоя и идти на работу.

Юрий Богданов, Telegram

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