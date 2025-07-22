«А куда обращаться учителю?» 2 22.07.2025, 9:27

1,206

Совет адвоката вызвал дискуссии среди белорусов.

Адвокат Витебской коллегии Мария Новик посоветовала белорусам выяснять, почему учитель повышает голос на их ребенка на уроках. В качестве подтверждения своего совета она сослалась на Кодекс об образовании. Впрочем, в комментариях к видео не все зрители согласились, пишет Telegraf.

«Обязанности педагогических работников закреплены в статье 53 кодекса Республики Беларусь о образовании. Педагогический работник обязан соблюдать правовые нравственные и этические нормы, а также уважать честь в достоинство обучающих и других участников образовательного процесса», — заявила адвокат.

По ее словам, какое-либо «психологическое насилие, в образовательном процессе, недопустимо».

«В случае, если педагог в школе повышает голос на ребенка, рекомендуется обратиться к директору школы либо в орган управления и образования. В решении данной проблемы возможны в ходе личной встречи родителей ребенка с педагогом и директором школы», — дала совет юрист, как нужно поступать согласно закону.

Она посоветовала именно на личной встрече выяснить «причину агрессии учителя, а также найти верный способ решения данной проблемы».

«А куда обращаться учителю?»

Тем временем, некоторые зрители в TikTok скептически отнеслись к совету юристки, напомнив, что реальная жизнь может преподнести множество поводов действовать не совсем по закону.

«Нужно поставить молодого адвоката хоть один день поработать в школе, а потом посмотреть, какие статьи он нарушит», — написал один из зрителей.

Тем временем, другой спросил и получил сотни лайков: «А куда обращаться учителю в случае агрессии ученика?»

Ещё один из комментаторов заявил, что «учитель не повысит голос на ученика, если ученик ведёт себя хорошо». «Но дети сейчас, считают себя выше учителя и порой мешают другим ученикам», — подытожил он.

Тем не менее, у учителей также есть права. В Кодексе об образовании есть статья 32 «Обязанности учащегося», и при ее нарушении учитель может пойти к директору и потребовать привлечь ученика по статье 118 «Дисциплинарное наказание для обучающегося».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com