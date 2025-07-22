закрыть
22 июля 2025, вторник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«А куда обращаться учителю?»

2
  • 22.07.2025, 9:27
  • 1,206
«А куда обращаться учителю?»

Совет адвоката вызвал дискуссии среди белорусов.

Адвокат Витебской коллегии Мария Новик посоветовала белорусам выяснять, почему учитель повышает голос на их ребенка на уроках. В качестве подтверждения своего совета она сослалась на Кодекс об образовании. Впрочем, в комментариях к видео не все зрители согласились, пишет Telegraf.

«Обязанности педагогических работников закреплены в статье 53 кодекса Республики Беларусь о образовании. Педагогический работник обязан соблюдать правовые нравственные и этические нормы, а также уважать честь в достоинство обучающих и других участников образовательного процесса», — заявила адвокат.

По ее словам, какое-либо «психологическое насилие, в образовательном процессе, недопустимо».

«В случае, если педагог в школе повышает голос на ребенка, рекомендуется обратиться к директору школы либо в орган управления и образования. В решении данной проблемы возможны в ходе личной встречи родителей ребенка с педагогом и директором школы», — дала совет юрист, как нужно поступать согласно закону.

Она посоветовала именно на личной встрече выяснить «причину агрессии учителя, а также найти верный способ решения данной проблемы».

«А куда обращаться учителю?»

Тем временем, некоторые зрители в TikTok скептически отнеслись к совету юристки, напомнив, что реальная жизнь может преподнести множество поводов действовать не совсем по закону.

«Нужно поставить молодого адвоката хоть один день поработать в школе, а потом посмотреть, какие статьи он нарушит», — написал один из зрителей.

Тем временем, другой спросил и получил сотни лайков: «А куда обращаться учителю в случае агрессии ученика?»

Ещё один из комментаторов заявил, что «учитель не повысит голос на ученика, если ученик ведёт себя хорошо». «Но дети сейчас, считают себя выше учителя и порой мешают другим ученикам», — подытожил он.

Тем не менее, у учителей также есть права. В Кодексе об образовании есть статья 32 «Обязанности учащегося», и при ее нарушении учитель может пойти к директору и потребовать привлечь ученика по статье 118 «Дисциплинарное наказание для обучающегося».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип