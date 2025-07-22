Белорусские пограничники жалуются, что Литва не принимает фуры 1 22.07.2025, 9:43

Стоянка переполнена.

В Таможенном Комитете Беларуси сообщили, что в пропускном пункте «Каменный лог» скопилось много грузовиков из-за замедления работы литовских коллег на КПП «Мядининкай».

«Здесь контролирующие службы Литвы за девять часов приняли только 14 грузовых транспортных средств, прибывших из сопредельного белорусского «Каменного Лога»», — сообщили в ГТК.

«Стоянка в пункте пропуска «Каменный Лог» в настоящее время уже переполнена оформленными белорусскими таможенниками автомобилями, которые по вине литовцев не могут покинуть Беларусь», — констатировали в ГТК.

Литовская сторона пока никак не объяснила столь существенное замедление работы своей таможни на белорусской границе.

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