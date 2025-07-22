Белорусские пограничники жалуются, что Литва не принимает фуры

Белорусские пограничники жалуются, что Литва не принимает фуры1
- 22.07.2025, 9:43
Стоянка переполнена.
В Таможенном Комитете Беларуси сообщили, что в пропускном пункте «Каменный лог» скопилось много грузовиков из-за замедления работы литовских коллег на КПП «Мядининкай».
«Здесь контролирующие службы Литвы за девять часов приняли только 14 грузовых транспортных средств, прибывших из сопредельного белорусского «Каменного Лога»», — сообщили в ГТК.
«Стоянка в пункте пропуска «Каменный Лог» в настоящее время уже переполнена оформленными белорусскими таможенниками автомобилями, которые по вине литовцев не могут покинуть Беларусь», — констатировали в ГТК.
Литовская сторона пока никак не объяснила столь существенное замедление работы своей таможни на белорусской границе.