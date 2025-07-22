50 дней Трампа для Путина 1 Виталий Портников

22.07.2025, 10:06

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Президенту США придется принимать решения.

Срок, который Дональд Трамп установил для Владимира Путина с целью достижения договоренности по завершению российско-украинской войны, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем, связанных с последними заявлениями бывшего американского президента. Действительно, почему именно 50 дней, а не, скажем, 20 или 7?

Некоторые считают, что таким образом Трамп предоставляет Путину возможность захватить еще часть украинской территории. Однако, учитывая темпы наступления российской армии в последние годы, 50 дней — это слишком мало даже для выхода на административные границы аннексированных украинских регионов.

Другие связывают этот срок с ультиматумом, который Трамп однажды предъявил Ирану. Тогда шла речь о 60 днях — и мало кто верил, что по истечении этого времени произойдет что-то значительное. Однако на 61-й день началась 12-дневная израильско-иранская война, в ходе которой США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Это могло бы быть сигналом: времени кажется достаточно, но по его окончании Трамп может перейти к решительным действиям.

Впрочем, объяснение может быть куда более прагматичным — Трампу нужно определиться со стратегией в отношении войны. Очевидно, он хочет ее завершить, хотя бы на уровне прекращения огня. И сделать это до того момента, когда иссякнет помощь, одобренная Конгрессом еще при Байдене. От этой помощи осталось всего несколько миллиардов долларов — и, вероятно, они будут потрачены как раз за оставшиеся 50 дней.

Если бы Путин согласился на прекращение огня, Трамп мог бы отказаться от необходимости одобрять новый пакет военной помощи и, вместо этого, настаивать на переговорах между Москвой и Киевом. Однако Путин, похоже, не намерен реагировать на инициативы Трампа.

Трамп уже пошел на значительные уступки, которых добивался Кремль: он был готов обсуждать признание российского статуса оккупированных территорий — прежде всего Крыма, — несмотря на то что это подрывает международное право и поощряет агрессию. Он заставил Украину участвовать в имитации переговорного процесса, инициированного Кремлем, лишь для того, чтобы сорвать выполнение ультиматума европейских лидеров, согласованного с ним, предусматривающего прекращение огня еще 12 мая. Он даже приостановил военную помощь Киеву перед недавним разговором с Путиным — хотя позже утверждал, что не знал о решении министра обороны.

Тем не менее Путин остался непреклонным и проигнорировал усилия Трампа, ограничившись дежурными комплиментами в его адрес. Это заметил и сам Трамп, заявив, что приятные разговоры с российским лидером каждый раз заканчиваются новыми ударами по украинским городам.

Теперь, если война не завершится, Трампу придется принимать решения — как о новых санкциях против России (а он, судя по всему, хотел бы ослабить уже существующие), так и о дальнейшем обеспечении Украины оружием. Сейчас речь идет о схеме, при которой военное снаряжение финансируется ЕС, но в случае обострения конфликта США могут быть вынуждены подключиться напрямую. Именно на это и отводятся Путину 50 дней — пока еще действует «наследие Байдена», чтобы тот осознал невозможность захвата всей Украины, ведь именно это и есть настоящая цель его войны, и согласился на перемирие.

Если же Путин вновь откажется идти на компромисс, Трампу придется усилить давление — и на Россию, и на ее партнеров, а также предоставить Украине больше оружия, но уже не для переговоров, а для давления с целью скорейшего окончания войны. Таким образом, 50 дней — это скорее возможная эскалация не на украинском фронте, а в отношениях между США и Россией. Ведь Путин не выглядит человеком, готовым добровольно отказаться от своей одержимости уничтожить Украину.

Виталий Портников, vilni-media.com

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