В Беларуси предлагают ставить алкозамки на каршеринговые авто 1 22.07.2025, 10:12

Каждый десятый пьяный водитель управлял автомобилем каршеринга.

На расширенном заседании комиссии «палаты представителей» по промышленности и транспорту заговорили о необходимости дополнительного регулирования каршеринговых сервисов с учетом тревожной статистики ГАИ, пишет Myfin.by.

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич на заседании сообщил, что примерно каждый десятый водитель, задержанный в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем каршеринга.

В связи с этим в ходе обсуждения прозвучало предложение оснащать каршеринговые автомобили алкозамками – специальными устройствами, блокирующими запуск двигателя при обнаружении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Представитель ГАИ обратил внимание на правовой пробел: компании краткосрочной аренды фактически допускают за руль своих машин посторонних лиц без какой-либо проверки.

«Если другие транспортные компании проводят проверку состояния водителей и автомобилей перед выездом, то каршеринговая компания – юридическое лицо – допускает за руль своей машины вообще посторонних лиц и при этом ничего не наблюдает», – говорит представитель ГАИ.

По словам Бабича, владелец аккаунта и фактический водитель часто являются разными людьми, что создает дополнительные риски.

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