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«Пусть спят под кустами!»

  • 22.07.2025, 10:45
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«Пусть спят под кустами!»

Жители Борисова потребовали убрать определенных посетителей из здания вокзала.

Жительница Борисова Ольга обеспокоена тем, что в зале ожидания городского железнодорожного вокзала порой спят люди без определенного места жительства. По словам женщины, их вид и состояние пугают остальных пассажиров, пишет «Минская правда».

Ольга негодует, «как долго это будет продолжаться» и «неужели нельзя их в ночлежки запереть».

— Несколько лет назад в Борисове сделали красивый ремонт на железнодорожном вокзале. И теперь там воняет бомжами. По ним насекомые прыгают, почему пассажиры должны это терпеть? И не дай бог подцепить какую заразу от людей, которые осознанно выбрали путь антигигиены. Я еще понимаю зимой — мороз или дождь. Но на улице тепло, пусть спят под кустами, раз понятие «ночлежка, мытье и возвращение в социум» им не интересно, — заявила женщина.

В день приезда журналистов на железнодорожный вокзал Борисова людей без определенного места жительства в зале ожидания не было. Пассажиры подтвердили, что такой контингент действительно появляется на вокзале.

— Езжу на работу в Минск и часто захожу на вокзал, особенно когда дождь, чтобы переждать, — рассказала Виктория Сергеевна. — Да, иногда вижу таких людей в зале ожидания. Честно, вид не из приятных. От них же не только идет запах, кто-то позволяет себе ругаться матом, пить, а также отправлять естественные надобности в местах, для этого не приспособленных (на территории возле вокзала). Культурные пассажиры порой не могут дышать. А сделать замечание им страшно. Вдруг еще замахнется на тебя…

На вокзале об этой проблеме знают.

— Мы всячески стараемся поддерживать порядок на вокзале. И если наши сотрудницы видят, что в зале ожидания находится человек, который нарушает порядок либо спит на скамейке и вид его действительно антисанитарный — просим покинуть помещение вокзала. Если он начинает буянить, ругаться — вызываем сотрудников милиции, — объясняет заместитель начальника железнодорожной станции Борисов Елена Горбунова. — После этого обязательно проводим санитарную обработку. Но тут не так все просто. Порой мы выгоняем асоциальных личностей, а рядом сидит человек и ругает нас за это. Говорит: «А зачем вы его выгоняете на улицу? Пусть сидит». Бывают и такие конфликты.

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