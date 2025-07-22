Только гении видят эти слова за 12 секунд 4 22.07.2025, 11:00

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Новая головоломка заставляет включить все внимание.

Оптические иллюзии, ребусы и головоломки очень популярны среди интернет-пользователей. И не зря.

Такие задачки позволяют весело провести время, отвлечься от проблем обыденности, а также служат отличным тренажером для мозга. Люди, которые регулярно решают головоломки, замечают, как улучшается их внимательность к деталям, концентрация и даже память, пишет УНИАН.

Ниже вы увидите коллаж, где в произвольном порядке расположены десятки букв. На первый взгляд, смысла в этом изображении вообще нет, но, поверьте, это не так.

Где-то среди этого хаоса мы спрятали два слова – «пень» и «день», и вам нужно их найти. Но время на поиски будет ограничено. На ответ у вас будет всего 12 секунд, поэтому старайтесь ни на что не отвлекаться.

Готовы? Устанавливайте таймер и начинайте поиски!

Дадим вам небольшую подсказку: ищите слова по горизонтали и по вертикали, но не по диагонали.

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