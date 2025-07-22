Гонка на лафетах 1 Дмитрий Колезев

22.07.2025, 11:05

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Ирина Подносова

Время путинского поколения во власти неумолимо подходит к концу

Умерла Ирина Подносова — однокурсница Путина, которую он чуть больше года назад поставил во главе Верховного суда. Ей был 71 год, она, насколько известно, тяжело болела.

Когда в апреле прошлого года умер предшественник Подносовой Вячеслав Лебедев, начали писать про «гонку на лафетах». В путинском окружении в целом она пока не началась, но вот непосредственно в Верховном суде — уже идет: два пожилых председателя умерли в течение полутора лет.

Это, во-первых, напоминание о том, что время путинского поколения во власти неумолимо подходит к концу. Уходят его сверстники, однокашники, которые были обеспечены достаточно высоким уровнем медицинской помощи. Конечно, все индивидуально, и конкретный Путин может прожить и до ста лет, но торжественных похорон в среднем будет становиться все больше.

Во-вторых, надо помнить, что Верховный суд — потенциально достаточно могущественный орган, который может снимать кандидатов с президентских выборов, оспаривать разнообразные правовые акты (включая президентские), расформировать ЦИК, определять наличие в действиях президента РФ государственной измены или иных тяжких преступлений и т.п. Страшный сон Путина — что во главе такого органа окажется какой-то смутьян или заговорщик. Возможно, именно поэтому после смерти престарелого Лебедева он назначил на этот пост пожилую женщину, абсолютно лояльную ему лично — свою однокурсницу. (О ее болезни, вероятно, стало известно уже после назначения).

Можно предположить, что новый глава Верховного суда вновь будет выбран по принципу максимальной лояльности. Среди претендентов в телеграм-каналах называли Юрия Чайку и замглавы Минюста Олега Свириденко, о это только слухи. Также среди претендентов на пост главы Верховного суда много лет называют Дмитрия Медведева.

Дмитрий Колезев, Telegram

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