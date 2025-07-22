Белоруска завоевала бронзовую медаль на ЧМ по водным видам спорта
- 22.07.2025, 11:11
Василина Хондошко выступала в нейтральном статусе.
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, на котором белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе, сообщает «Точка»
Во вторник, 22 июля, прошел финал произвольной программы в артистическом плавании.
Белоруска Василина Хондошко показала высокий результат, набрав 239,5437 балла.
Такой показатель принес ей бронзовую медаль.
Победу одержала испанская спортсменка Ирис Тио Касас с результатом 245,1913 балла.
Второе место заняла представительница Китая Сюй Хуэйань, набравшая 241,0025 балла.