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Белоруска завоевала бронзовую медаль на ЧМ по водным видам спорта

  • 22.07.2025, 11:11
Белоруска завоевала бронзовую медаль на ЧМ по водным видам спорта
Василина Хондошко

Василина Хондошко выступала в нейтральном статусе.

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, на котором белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе, сообщает «Точка»

Во вторник, 22 июля, прошел финал произвольной программы в артистическом плавании.

Белоруска Василина Хондошко показала высокий результат, набрав 239,5437 балла.

Такой показатель принес ей бронзовую медаль.

Победу одержала испанская спортсменка Ирис Тио Касас с результатом 245,1913 балла.

Второе место заняла представительница Китая Сюй Хуэйань, набравшая 241,0025 балла.

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