Белоруска завоевала бронзовую медаль на ЧМ по водным видам спорта 22.07.2025, 11:11

Василина Хондошко

Василина Хондошко выступала в нейтральном статусе.

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, на котором белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе, сообщает «Точка»

Во вторник, 22 июля, прошел финал произвольной программы в артистическом плавании.

Белоруска Василина Хондошко показала высокий результат, набрав 239,5437 балла.

Такой показатель принес ей бронзовую медаль.

Победу одержала испанская спортсменка Ирис Тио Касас с результатом 245,1913 балла.

Второе место заняла представительница Китая Сюй Хуэйань, набравшая 241,0025 балла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com