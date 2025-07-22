Лукашенко опять наврал Telegram-канал «Письма к дочери»

22.07.2025, 11:16

Почему пришлось забирать дипломатов с Запада.

Вот кое-кто рассказал, что в рамках своей многовекторной политики он «практически забрал с Запада свои дипломатические представительства». Потому что, сказал, мир большой, место в нем для белорусских дипломатов всегда найдется.

Конечно, кое-кто чуточку преувеличил. Во-первых, не сам забрал, а настойчиво попросили. Во-вторых, хотя кое-кто много раз грозил наказать Запад лишением своего дипломатического представительства, его представительства на Западе никуда не делись. Плотность дипломатов в них на квадратный метр снизилась, но сами представительства как стояли, так и стоят.

Ну и относительно большого мира тоже есть некоторое небольшое недопонимание. В смысле мир-то, конечно, большой. Но как-то пристроить в нем белорусских дипломатов особо не получается. Из всей прошлой многовекторности у белорусских дипломатов осталось только 89 субъектов Российской Федерации.

Причем у Российской Федерации перспективы геополитического разнообразия тоже не особо впечатляют. Вернее, впечатляет в основном, как быстро это геополитическое разнообразие теряется.

И я сейчас не говорю про коллективный Запад. Эти гады еще печенегов науськивали. Нет, я говорю про тех, кто разделяет общие духовные ценности. Вот был друг Асад — и нету друга Асада. Вернее, друг-то есть, но от этого друга теперь нету никакой практической пользы.

Был другом Али Хаменеи. Но потом Россия поддержала Иран своей «четкой позицией» и глубокими озабоченностями, и дружба Хаменеи осталась в основном в российском телевизоре.

И я уже не говорю про друга Алиева. Которому, кстати, в отличие от всех остальных своих друзей, российские власти вообще ничего плохого не сделали. А наоборот, когда друг Алиев воевал против тоже братского армянского народа, российские власти делали Алиеву только хорошее.

Потом, правда, сбили азербайджанский самолет. Но, во-первых, нечаянно, а, во-вторых, что такое один сбитый самолет против прагматических интересов и общих духовных ценностей? А теперь у России нет ни братского армянского, ни братского азербайджанского народов.

А главное, что все остальные друзья такие же неблагодарные.

И как я себе подозреваю, кое-кто тоже хотел бы стать для России таким же неблагодарным другом. Но кое-кто себе, конечно, не может позволить никакой неблагодарности.

Поэтому не просто так кое-кто пообещал самарскому губернатору отправить в Россию свои дипломатические резервы. Заметь, он же похвастался своей многовекторностью в России сразу после того, как посланник Трампа рассказал про особенности белорусской застольной дипломатии. О том, как он пил водку с истекающим гарантом и как обоих после этого даже не вырвало. А это уже, согласись, равносильно измене союзническим обязательствам.

Поэтому хоть самарскому губернатору надо было объяснить, что никакого Запада гаранту не надо. Что его многовекторности хватит и 89 субъектов Российской Федерации.

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