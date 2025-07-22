закрыть
22 июля 2025, вторник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко опять наврал

  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 22.07.2025, 11:16
Лукашенко опять наврал

Почему пришлось забирать дипломатов с Запада.

Вот кое-кто рассказал, что в рамках своей многовекторной политики он «практически забрал с Запада свои дипломатические представительства». Потому что, сказал, мир большой, место в нем для белорусских дипломатов всегда найдется.

Конечно, кое-кто чуточку преувеличил. Во-первых, не сам забрал, а настойчиво попросили. Во-вторых, хотя кое-кто много раз грозил наказать Запад лишением своего дипломатического представительства, его представительства на Западе никуда не делись. Плотность дипломатов в них на квадратный метр снизилась, но сами представительства как стояли, так и стоят.

Ну и относительно большого мира тоже есть некоторое небольшое недопонимание. В смысле мир-то, конечно, большой. Но как-то пристроить в нем белорусских дипломатов особо не получается. Из всей прошлой многовекторности у белорусских дипломатов осталось только 89 субъектов Российской Федерации.

Причем у Российской Федерации перспективы геополитического разнообразия тоже не особо впечатляют. Вернее, впечатляет в основном, как быстро это геополитическое разнообразие теряется.

И я сейчас не говорю про коллективный Запад. Эти гады еще печенегов науськивали. Нет, я говорю про тех, кто разделяет общие духовные ценности. Вот был друг Асад — и нету друга Асада. Вернее, друг-то есть, но от этого друга теперь нету никакой практической пользы.

Был другом Али Хаменеи. Но потом Россия поддержала Иран своей «четкой позицией» и глубокими озабоченностями, и дружба Хаменеи осталась в основном в российском телевизоре.

И я уже не говорю про друга Алиева. Которому, кстати, в отличие от всех остальных своих друзей, российские власти вообще ничего плохого не сделали. А наоборот, когда друг Алиев воевал против тоже братского армянского народа, российские власти делали Алиеву только хорошее.

Потом, правда, сбили азербайджанский самолет. Но, во-первых, нечаянно, а, во-вторых, что такое один сбитый самолет против прагматических интересов и общих духовных ценностей? А теперь у России нет ни братского армянского, ни братского азербайджанского народов.

А главное, что все остальные друзья такие же неблагодарные.

И как я себе подозреваю, кое-кто тоже хотел бы стать для России таким же неблагодарным другом. Но кое-кто себе, конечно, не может позволить никакой неблагодарности.

Поэтому не просто так кое-кто пообещал самарскому губернатору отправить в Россию свои дипломатические резервы. Заметь, он же похвастался своей многовекторностью в России сразу после того, как посланник Трампа рассказал про особенности белорусской застольной дипломатии. О том, как он пил водку с истекающим гарантом и как обоих после этого даже не вырвало. А это уже, согласись, равносильно измене союзническим обязательствам.

Поэтому хоть самарскому губернатору надо было объяснить, что никакого Запада гаранту не надо. Что его многовекторности хватит и 89 субъектов Российской Федерации.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип