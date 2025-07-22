закрыть
22 июля 2025, вторник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина ударила по одному из крупнейших химзаводов в России

  • 22.07.2025, 11:29
Украина ударила по одному из крупнейших химзаводов в России
иллюстративное фото

Он работает на российский ВПК.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в Самарской области РФ во вторник, 22 июля, был атакован завод АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

В своем Telegram-канале он написал, что АО ННК является одним из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, который входит в производственную цепь ВПК.

Коваленко отметил, что завод производит сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт, пара-трет-бутилфенол.

Руководитель ЦПД пояснил, что эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки, которые используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет.

Коваленко добавил, что объем переработки сырья составляет около 1 млн тонн в год.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что во время «попытки» атаковать одно из промышленных предприятий ПВО якобы «уничтожила» над регионом несколько беспилотников. Он утверждает, что в результате атаки дронами жертв и разрушений нет.

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о трех беспилотниках, «сбитых» в Самарской области.

14 июня 2025 года Генеральный штаб ВСУ заявил о поражении АО ННК в Самарской области РФ. В районе промышленной зоны были зафиксированы взрывы и пожар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип