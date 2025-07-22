Украина ударила по одному из крупнейших химзаводов в России 22.07.2025, 11:29

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Он работает на российский ВПК.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в Самарской области РФ во вторник, 22 июля, был атакован завод АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

В своем Telegram-канале он написал, что АО ННК является одним из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, который входит в производственную цепь ВПК.

Коваленко отметил, что завод производит сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт, пара-трет-бутилфенол.

Руководитель ЦПД пояснил, что эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки, которые используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет.

Коваленко добавил, что объем переработки сырья составляет около 1 млн тонн в год.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что во время «попытки» атаковать одно из промышленных предприятий ПВО якобы «уничтожила» над регионом несколько беспилотников. Он утверждает, что в результате атаки дронами жертв и разрушений нет.

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о трех беспилотниках, «сбитых» в Самарской области.

14 июня 2025 года Генеральный штаб ВСУ заявил о поражении АО ННК в Самарской области РФ. В районе промышленной зоны были зафиксированы взрывы и пожар.

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