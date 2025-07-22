Цены на нефть пошли вниз 22.07.2025, 11:30

Инвесторы боятся провала переговоров между США и ЕС.

Цены на нефть сегодня, 22 июля, снизились на фоне опасений, что потенциальная торговая война между США и Европейским Союзом будет сдерживать спрос на топливо, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 52 цента, до 68,69 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 51 цент, до 66,69 доллара за баррель. Котировки Brent и WTI дешевели и в предыдущий день.

«Беспокойство относительно предложения в значительной степени уменьшилось благодаря увеличению добычи крупными производителями, а также после прекращения огня 24 июня, которое положило конец конфликту между Израилем и Ираном», – отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Она добавила, что инвесторы все больше обеспокоены влиянием на мировую экономику изменений в торговой политике США.

«Рынки следят за последними таможенными угрозами между ведущими экономиками и заявлениями Трампа о возможных мерах с 1 августа (президент США Дональд Трамп заявил о введении 30% пошлин на товары из ЕС с 1 августа, в случае провала торговых переговоров. Блок готовит ответные меры, в случае принятия соответствующего решения)», – подчеркнула эксперт.

Ослабление доллара несколько сдержало падение цен на «черное золото».

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