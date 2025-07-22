Белоруска нашла под Гродно лисичку как из фильмов

Белоруска нашла под Гродно лисичку как из фильмов2
- 22.07.2025, 11:35
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Что говорят эксперты?
В лесу под Гродно обнаружилась лисичка, растущая из черепа умершего животного, видео опубликовали в TikTok. Комментаторы поспорили, можно ли брать такой гриб, пишет «Зеркало».
Судя по хештегу, видео снято под Гродно. На кадрах корзинка с грибами и лисичка, растущая из глазницы черепа некоего павшего животного — скорее всего, лося или оленя.
«Взяли бы такую лисичку?» — спрашивает текстом в ролике его авторка.
@gribnoyzavertish Лисичка выросла в черепе #беларусь #гродно ♬ Raven Sounds - Raven Sounds & National Geographic Animal Sounds & Nature Sounds New Age
В комментариях люди спорили и упоминали сибирскую язву:
«Я бы и скелет забрала».
«Только если животное сибирской язвой болело».
«Хм, так это не нужно было из уголков глаз по утрам убирать?»
«Норм. Я бы взял. Пока, увы, не попадался — только лисьи. Я их собираю».
«Лисичку нет, а вот череп — да».
Микологи поясняют: для грибов кость — это, по сути, среда, в которой можно закрепиться. Споры попадают в полость, и если там достаточно влаги и органических остатков — грибница начинает развиваться. А уже потом — при подходящих условиях — выстреливает плодовое тело.
Что касается страха перед болезнями — он не беспочвенен. Эксперты напоминают: брать с собой останки животных из леса — не лучшая идея, особенно если те не подвергались дезинфекции.