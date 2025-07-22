Atlantic Council: Саммит, от которого никто ничего не ждет 22.07.2025, 11:38

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Фото: Reuters

Встреча глав ЕС и КНР проходит в напряженной атмосфере.

В Пекине проходит саммит, приуроченный к 50-летию дипломатических отношений между Европейским союзом и Китаем. Однако вместо торжеств встреча проходит в напряженной атмосфере — стороны расходятся во взглядах на торговлю, геополитику и права человека. Ожидания от саммита скромны: прорывов не предвидится, а сама встреча была сокращена до одного дня после отказа председателя КНР Си Цзиньпина посетить Брюссель, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

ЕС обеспокоен растущим торговым дефицитом с Китаем, ограниченным доступом на китайский рынок, избыточным промышленным производством и экспортным контролем оборота редкоземельных металлов. Брюссель также требует от Пекина справедливого отношения к европейским компаниям и более прозрачных правил игры. Особую тревогу вызывает поддержка Китаем России в войне против Украины.

Китай, в свою очередь, стремится сохранить доступ на европейский рынок, особенно для электромобилей и других высокотехнологичных товаров. Пекин пытается убедить Европу не присоединяться к антикитайским мерам США и отложить введение новых тарифов. При этом Китай позиционирует себя как ответственного глобального игрока, выступающего за многополярный мир и климатическое сотрудничество.

Разногласия внутри самого ЕС также мешают формированию единой стратегии: в то время как Литва и Чехия занимают жесткую позицию по отношению к Китаю, Венгрия и Греция выступают за сохранение экономических связей.

На фоне обострения глобальной конкуренции ЕС стремится сохранить стратегическую автономию, избегая полного втягивания в конфронтацию между США и Китаем.

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