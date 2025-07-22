Российские силовики пришли с обысками в офис пропагандистов из Baza

Российские силовики пришли с обысками в офис пропагандистов из Baza1
- 22.07.2025, 11:48
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Задержан главный редактор издания.
В офис редакции пропагандистского телеграм-канала Baza пришли с обыском полицейские. Также полиция и ОМОН «наведались» в квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщили журналисты Baza. По их словам, связи с Трифоновым на данный момент нет — его увезли в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь сотрудники издания, которые находятся в офисе. «Суть претензий полиции пока неизвестна. Речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», — отметили они.
На фоне обысков офисе телеграм-канала Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в Москве возбудили дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. «Выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера Телеграм», — говорится в сообщении ведомства. В СКР отметили, что в рамках дела проведены обыски в столице, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. По данным источника РБК в правоохранительных органах, обыски в редакции Baza проходят в рамках заведенного СКР уголовного дела.