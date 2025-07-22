В Греции задержан беглый молдавский олигарх Плахотнюк

В Греции задержан беглый молдавский олигарх Плахотнюк2
- 22.07.2025, 11:58
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Его могут экстрадировать в Кишинев.
Бывший председатель демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Об этом сообщает генеральный инспекторат полиции Молдовы.
В июне 2013 г., как писали СМИ, владелец АО «КБ «Молдиндконбанк» Плахотнюк, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон и банкир Александр Коркин создали преступное сообщество в Москве и Кишиневе.
Олигарх Владимир Плахотнюк обвиняется в участии в крупнейшей банковской афере в истории страны — так называемом «Воре века», когда из трех молдавских банков пропали более 1 млрд долларов, что составляло примерно 12% ВВП Молдовы.