Белорус купил в салоне б/у автомобиль — получил металлолом 4 22.07.2025, 12:05

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Он выиграл суд, но получить компенсацию так и не смог.

Минчанин приобрел в салоне 26-летнюю Mazda за 6 тысяч рублей, но уже на следующий день авто заглохло, а на СТО его признали опасным для жизни. Суд встал на сторону покупателя и обязал продавца вернуть деньги, но взыскать средства оказалось невозможно: за компанией формально не числится ни денег, ни имущества, рассказывает «СБ. Беларусь сегодня».

В 2024 году минчанин Алексей Шишко купил подержанную Mazda-626 1998 года выпуска за 6 тысяч рублей у компании «Деоникс Компани». Продавец не выдал чек, сославшись на то, что «сумма прописана в договоре купли‑продажи».

Новый владелец радовался покупке недолго: у Mazda сразу начались серьезные технические проблемы. Уже на второй день машина заглохла прямо на трассе. СТО выявила критические неисправности, в том числе гнилой кузов и угрозу жизни при эксплуатации.

Попытка вернуть авто и получить деньги назад не увенчалась успехом: продавец заявил, что покупатель «сам все видел». Алексей обратился в общество защиты прав потребителей и выяснилось: в договоре не указано ни одного изъяна машины, что юридически считается ошибкой продавца. Более того, ремонт по стоимости превышал половину цены автомобиля, что в белорусском законодательстве признается «существенным недостатком» и поводом для расторжения сделки.

Общество направило претензию, затем — иск в суд. Компания-продавец проигнорировала и это. В январе 2025 года суд в Минске постановил: договор купли-продажи расторгнуть, с «Деоникс Компани» взыскать 8100 рублей (включая моральный ущерб и неустойку), обязать вернуть Mazda продавцу, а также наложить на салон штраф и взыскать госпошлину — общая сумма превысила 14 тысяч рублей.

Но на практике добиться этих денег оказалось почти невозможно. Судебные исполнители не нашли ни средств на счетах компании, ни имущества. Были поданы ходатайства о запрете на сделки, блокировке счетов и даже запрете выезда руководства за границу — все безрезультатно. Компания формально существует, но фактически «пустая».

Как отметили в обществе защиты прав потребителей, вернуть 6 тысяч рублей за неисправный автомобиль в этом случае крайне сложно. Если бы Алексей Шишко купил машину у частного лица, шансов добиться справедливости было бы больше.

Там утверждают, что с физическими лицами проще применять меры воздействия — например, можно ограничить право на выезд из страны, арестовать имущество или даже временно лишить водительских прав до исполнения судебного решения. А вот взыскание с юридических лиц на практике часто оказывается гораздо более проблемным.

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