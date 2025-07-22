«Жду официальных извинений» 5 22.07.2025, 12:13

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У белоруски сгорел отпуск в Пакистане из-за ошибки в визе.

С тех пор как ситуация с шенгенскими визами стала совсем печальной, белорусы все чаще планируют отпуск в азиатских странах. Не исключение — Пакистан, с которым наша страна в последнее время активно налаживает дружественные связи. Туда, впечатлившись отзывами, решила слетать Наталья вместе с 12-летней дочерью, но что-то пошло не так. Ниже — поучительная история о том, что даже простейшие условия для попадания в какую-нибудь страну не всегда гарантируют, что вы там окажетесь, пишет Onlíner.

— Я работаю в ОАЭ, получила здесь вид на жительство. Часто общаюсь с пакистанцами, которые мне и разрекламировали свою страну. Хвалили хорошую природу, комфортную температуру. А у нас сейчас очень жарко, вот я и подумала: съезжу-ка в отпуск в Пакистан, — рассказывает Наталья.

В прошлом году Пакистан существенно упростил правила въезда для граждан Беларуси. Не безвиз, но что-то близкое к нему: на сайте пакистанского МИД нужно лишь заполнить несложную анкету и позже скачать электронную визу. Вдобавок к личным данным Наталья выслала копию паспорта и трудового договора, а также брони жилья и билетов на рейс Шарджа — Исламабад.

Здесь есть важный нюанс: все это Наталья делала 9 июля, тогда как вылет в Пакистан у нее был намечен на 12-е число. Волнения по поводу сжатых сроков не было: e-visa готовится в течение суток, то есть запас времени оставался.

Спустя отведенные 24 часа Наталья и ее дочь получили готовые визы. Но не успев обрадоваться, женщина обнаружила, что в ее разрешении на въезд прописана полностью неправильная дата рождения. С заполнением анкеты помогали агенты из гродненской компании «Студия отдыха» — туристка сразу обратилась туда.

— Они отправили информацию о том, что виза пришла с ошибкой. И началась какая-то «канитель». Оказалось, что просто так исправить дату рождения невозможно, нужно полностью аннулировать эту визу, после чего делать новую. Хорошо, говорю, аннулируйте, делайте новую. Но до сих пор вопрос так и не решился.

Заявка на отмену визы по-прежнему отмечена статусом «В процессе». Но в процессе чего, извиняюсь? В изначальной заявке все было заполнено правильно. К тому же у них был мой скан паспорта, где четко видна дата рождения. Зачем тогда вообще высылать все эти документы, если никто не сверяет данные?

Девочки из агентства общались с посольством Пакистана в Беларуси, оттуда вышли на связь с этим визовым центром. Это уже было в пятницу, и там просто сослались на сокращенный день, сказав, что займутся моей проблемой в понедельник. Вылетать я должна была в субботу. В итоге у нас просто сгорели невозвратные билеты стоимостью около $400.

По чьей вине произошла ошибка — не очень ясно. В турагентстве «Студия отдыха» нам подтвердили слова Натальи и сослались на банальный технический сбой в визовой системе МИД Пакистана. Техподдержка сразу предупредила, что на аннулирование визы может потребоваться до 7 дней. Туристка решила рискнуть, рассчитывая, что пакистанцы учтут горящий дедлайн и пойдут ей навстречу — но нет.

— Мы обращались в посольство Исламской Республики в Беларуси, и они со своей стороны тоже пытались это исправить, — добавила специалист «Студии отдыха». — Секретарь постоянно был со мной на связи. Они даже готовы были крайне оперативно сделать новую визу, пусть и за какую-то дополнительную сумму. Но все-таки это оказалось невозможным, пока действовала старая виза — отменить ее мог только МИД.

Сейчас агентство пытается решить вопрос с возвратом денег за авиабилеты: формально они невозвратные, но вроде как в течение 90 дней пробовать можно. Наталья же эмоционально заявляет, что даже если вернет потраченное, «в Пакистан точно ни ногой», а виза ей «больше не упала». Белоруска уже отправила жалобу в МИД, уведомила о ситуации посольство Беларуси в Пакистане и ждет официальных извинений.

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