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Механики назвали самый надежный подержанный автомобиль

  • 22.07.2025, 12:22
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Механики назвали самый надежный подержанный автомобиль

Он почти не нуждается в ремонте.

Механик из Prestige Services and Maintenance рассказал о «самом надежном автомобиле» на рынке. По его словам, речь идет о марке Toyota, ведь ее модели почти не нуждаются в ремонте. Об этом пишет Express.

Он добавил, что автомобили Toyota лишь иногда приезжают на техосмотр и техническое обслуживание.

«Люди всегда спрашивают меня, какая моя любимая марка автомобиля. Что касается меня, то я люблю свои Ferrari. Автомобиль моей мечты - Ferrari 488 Pista в красном цвете Rosso Corsa. Но самый надежный автомобиль - это Toyota. Это может быть любая Toyota. Они надежные. Они всегда заезжают только на сервис и ТО (техническое обслуживание )», - отметил автомеханик.

В то же время известный механик Скотти Килмер также положительно отзывался о японской марке.

«Как механик, я работал над множеством различных автомобилей в течение последних пяти десятилетий, и могу лично засвидетельствовать качество Toyota. Надежность Toyota в значительной степени связана с низким количеством механических проблем. Но есть кое-что, о чем мало кто знает. Покупая Toyota, вы на самом деле сэкономите много денег по сравнению с другими брендами», - заверил он.

В частности Скотти выделил две конкретные модели Toyota, а именно Rav4 и Corolla. По его словам, Corolla почти не ломается, а также имеет отличный уровень безопасности и обычно дешевую страховку.

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