CEPA: Европе нужно изменить подход к безопасности 22.07.2025, 12:33

ЕС важно не только защищать свой регион, но и поддерживать США в сдерживании Китая.

Недавнее решение европейских стран НАТО на встрече в Гааге увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году стало важным шагом к укреплению безопасности континента. Несмотря на сомнения в реальности выполнения этих обязательств в столь длительной перспективе, шаг был признан важным и своевременным, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Однако укрепление европейской безопасности не может происходить в изоляции. Угрозы со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи имеют глобальный характер. Две из четырех ключевых зон конфликта — Европа и Ближний Восток — уже охвачены войной. Тем временем на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе растет напряженность, особенно из-за военных амбиций Китая.

Идея «поворота к Азии», выдвинутая еще при администрации Барака Обамы, привела к ошибочному восприятию, будто разные театры могут рассматриваться отдельно. Сегодня Европейским странам важно не только защищать свой регион, но и поддерживать США в сдерживании Китая.

Решения, принятые в Гааге, создают основу для более тесного взаимодействия между Атлантическим и Тихоокеанским регионами. Европейское перевооружение должно не исключать, а интегрировать американскую оборонную промышленность, обеспечивать совместное управление, обмен информацией и развитие единой системы командования.

Без этого невозможно обеспечить единство и эффективность западной системы сдерживания. Безопасность Европы и Азии должна рассматриваться как единая, неделимая задача.

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