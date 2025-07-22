Украинскую делегацию для переговоров с РФ возглавит Рустем Умеров 22.07.2025, 12:41

Рустем Умеров

Зеленский подтвердил готовность к новой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной, возглавит ее Рустем Умеров, который сейчас занял должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а до этого был министром обороны Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы государства.

«Провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы... Поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента», — информирует Зеленский.

По его словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.

«Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала», — написал президент Украины.

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