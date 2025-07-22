закрыть
22 июля 2025, вторник, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинскую делегацию для переговоров с РФ возглавит Рустем Умеров

  • 22.07.2025, 12:41
Украинскую делегацию для переговоров с РФ возглавит Рустем Умеров
Рустем Умеров

Зеленский подтвердил готовность к новой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной, возглавит ее Рустем Умеров, который сейчас занял должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а до этого был министром обороны Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы государства.

«Провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы... Поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента», — информирует Зеленский.

По его словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.

«Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала», — написал президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип