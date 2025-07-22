закрыть
22 июля 2025, вторник, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси лихорадит рынок труда

2
  • 22.07.2025, 12:42
В Беларуси лихорадит рынок труда

Самый большой дефицит рабочих рук — в Минской области.

Министерство труда и социальной защиты рассказало о дефиците рабочей силы в стране.

На 1 июля 2025 года нанимателями заявлены сведения о наличии 220,6 тыс. свободных рабочих мест. Из них более 25 тыс. с предоставлением жилья.

Спрос на работников по профессиям рабочих составил около 68% от общего числа вакансий.

Как отмечается, наибольшее количество свободных рабочих мест (63,4 тыс.) находится в Минке.

По областям ситуация по состоянию на 1 июля выглядела так:

Минская область – 36,5 тыс. вакансий;

Брестская область – 27,2 тыс.;

Гомельская область – 24,8 тыс.;

Гродненская область – 23,4 тыс.;

Витебская область – 22,9 тыс.;

Могилевская область – 22,3 тыс.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип