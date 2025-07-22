В Беларуси лихорадит рынок труда 2 22.07.2025, 12:42

Самый большой дефицит рабочих рук — в Минской области.

Министерство труда и социальной защиты рассказало о дефиците рабочей силы в стране.

На 1 июля 2025 года нанимателями заявлены сведения о наличии 220,6 тыс. свободных рабочих мест. Из них более 25 тыс. с предоставлением жилья.

Спрос на работников по профессиям рабочих составил около 68% от общего числа вакансий.

Как отмечается, наибольшее количество свободных рабочих мест (63,4 тыс.) находится в Минке.

По областям ситуация по состоянию на 1 июля выглядела так:

Минская область – 36,5 тыс. вакансий;

Брестская область – 27,2 тыс.;

Гомельская область – 24,8 тыс.;

Гродненская область – 23,4 тыс.;

Витебская область – 22,9 тыс.;

Могилевская область – 22,3 тыс.

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