В Беларуси лихорадит рынок труда

В Беларуси лихорадит рынок труда2
- 22.07.2025, 12:42
Самый большой дефицит рабочих рук — в Минской области.
Министерство труда и социальной защиты рассказало о дефиците рабочей силы в стране.
На 1 июля 2025 года нанимателями заявлены сведения о наличии 220,6 тыс. свободных рабочих мест. Из них более 25 тыс. с предоставлением жилья.
Спрос на работников по профессиям рабочих составил около 68% от общего числа вакансий.
Как отмечается, наибольшее количество свободных рабочих мест (63,4 тыс.) находится в Минке.
По областям ситуация по состоянию на 1 июля выглядела так:
Минская область – 36,5 тыс. вакансий;
Брестская область – 27,2 тыс.;
Гомельская область – 24,8 тыс.;
Гродненская область – 23,4 тыс.;
Витебская область – 22,9 тыс.;
Могилевская область – 22,3 тыс.