Неожиданная утренняя новость Telegram-канал «СерпомПо»

22.07.2025, 12:54

Ирина Подносова

Здоровье российских чиновников — государственная тайна.

Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова, однокурсница Путина, назначенная им на должность в апреле 2024 года. «После тяжелой болезни» - передает ТАСС. Неожиданная утренняя новость. Не помним, чтобы ранее сообщалось о тяжелой болезни Подносовой.

И сразу же, в наши закатные двадцатые встают в памяти такие же сообщения прошлого, советского ТАСС (что всегда был «уполномочен заявить») об уходе из жизни советских вождей. Все вроде бы нормально и вдруг «после тяжелой и продолжительной». Здоровье руководства – тайна. Страна, как обычно, в неведении.

На посту главы Верховного суда Подносова не сделала ничего такого, что заставило бы общество вспомнить, что судебная власть должна сдерживать, ограничивать исполнительную. Как и при предыдущем главе ВС Лебедеве, Верховный суд был «винтиком» в спекшейся в единое целое законодательной-исполнительной-судебной власти. Иного и не стоило ожидать.

Теперь вопрос – кого назначат? Есть, один кандидат, один юрист – «пронзительный мужик» Медведев. Верный, крепкий, за словом в карман не лезет. Он, несомненно, укрепит суверенный суд, привнеся в него элемент новизны - дух перегара.

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