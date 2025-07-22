закрыть
22 июля 2025, вторник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси построят еще один «вонючий» завод

  • 22.07.2025, 13:00
В Беларуси построят еще один «вонючий» завод
иллюстративное фото

Новый целлюлозно-картонный комбинат появится в Витебской области.

В Беларуси планируют построить новый крупный целлюлозно-картонный комбинат для переработки низкосортной древесины. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время рабочей поездки в Могилев.

По его словам, в стране есть переизбыток низкотоварной древесины. Решить эту проблему поможет строительство еще одного деревообрабатывающего предприятия.

Новая площадка, по предварительной информации, будет в районе Дубровно Витебской области. Завод построят с привлечением иностранного капитала, реализация проекта рассчитана примерно на пять лет.

Кроме того, в стране также действует Светлогорский ЦКК, который производит беленую целлюлозу, в основном на экспорт в Китай и Россию. Этот завод давно стал источником проблем для экологии и здоровья местных жителей. С момента запуска завода в конце 2017 года горожане регулярно жалуются на удушающий, «гнилокапустный» запах метилмеркаптана, который разносится на многие километры и вызывает головные боли, першение в горле и приступы удушья у детей и взрослых.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип