В Беларуси построят еще один «вонючий» завод
- 22.07.2025, 13:00
Новый целлюлозно-картонный комбинат появится в Витебской области.
В Беларуси планируют построить новый крупный целлюлозно-картонный комбинат для переработки низкосортной древесины. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время рабочей поездки в Могилев.
По его словам, в стране есть переизбыток низкотоварной древесины. Решить эту проблему поможет строительство еще одного деревообрабатывающего предприятия.
Новая площадка, по предварительной информации, будет в районе Дубровно Витебской области. Завод построят с привлечением иностранного капитала, реализация проекта рассчитана примерно на пять лет.
Кроме того, в стране также действует Светлогорский ЦКК, который производит беленую целлюлозу, в основном на экспорт в Китай и Россию. Этот завод давно стал источником проблем для экологии и здоровья местных жителей. С момента запуска завода в конце 2017 года горожане регулярно жалуются на удушающий, «гнилокапустный» запах метилмеркаптана, который разносится на многие километры и вызывает головные боли, першение в горле и приступы удушья у детей и взрослых.