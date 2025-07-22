В Беларуси построят еще один «вонючий» завод 22.07.2025, 13:00

иллюстративное фото

Новый целлюлозно-картонный комбинат появится в Витебской области.

В Беларуси планируют построить новый крупный целлюлозно-картонный комбинат для переработки низкосортной древесины. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время рабочей поездки в Могилев.

По его словам, в стране есть переизбыток низкотоварной древесины. Решить эту проблему поможет строительство еще одного деревообрабатывающего предприятия.

Новая площадка, по предварительной информации, будет в районе Дубровно Витебской области. Завод построят с привлечением иностранного капитала, реализация проекта рассчитана примерно на пять лет.

Кроме того, в стране также действует Светлогорский ЦКК, который производит беленую целлюлозу, в основном на экспорт в Китай и Россию. Этот завод давно стал источником проблем для экологии и здоровья местных жителей. С момента запуска завода в конце 2017 года горожане регулярно жалуются на удушающий, «гнилокапустный» запах метилмеркаптана, который разносится на многие километры и вызывает головные боли, першение в горле и приступы удушья у детей и взрослых.

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