Еще один удар по российской авиации 22.07.2025, 13:04

«Ростех» завалил проект завода приборов для самолетов МС-21 и Ту-214.

Попытка «Ростеха» наладить производство авиационной электроники для МС-21 и Ту-214 закончилась неудачей. Государственная экспертиза не одобрила проект завода, который планировалось реализовать с участием Уральского приборостроительного завода, сообщает портал «Сигнал Урал».

На предприятии хотели модернизировать цеха для выпуска блоков и модулей для российских узкофюзеляжных самолетов. Однако проект получил отрицательное заключение.

Это не единственный сбой: недавно стало известно, что российским производителям не удалось разработать качественные аналоги импортных подшипников. По словам главы «Аэрокомпозита» Анатолия Гайданского, российские комплектующие «даже близко не стоят» на уровне нужной отрасли. Еще одной проблемой остается отсутствие современной электронной базы.

МС-21, который должен был пойти в серию еще в 2016 году, неоднократно откладывался. Новая дата старта серийного производства — 2026 год, по последним заявлениям главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Согласно планам до 2030 года, первые девять МС-21 должны поступить в авиакомпании уже в конце 2025-го. Однако и этот срок под вопросом.

Кроме задержек, российские самолеты резко подорожали: за два года стоимость МС-21 выросла почти вдвое — с 4,3 млрд до 7,6 млрд рублей. Ил-114-300 теперь стоит 2,6 млрд, вместо прежних 1,44 млрд.

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