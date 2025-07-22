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NYT: ИИ против ИИ

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  • 22.07.2025, 13:09
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NYT: ИИ против ИИ

Кто победит в кибервойне?

Искусственный интеллект уже не просто помощник в написании эссе или поиске информации. Сегодня он стал мощным оружием — как в руках преступников, так и у защитников, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Киберпреступники используют ИИ для создания фишинговых писем, вредоносного кода и даже дипфейков. После запуска ChatGPT в 2022 году фишинговые атаки выросли более чем в 40 раз, дипфейки — в 20. Хакеры легко обходят ограничения чат-ботов, используя их для создания фальшивых личностей, распространения пропаганды и атак. По оценке экспертов, ИИ уже выполняет до 90% работы в хакерских атаках.

Компании по кибербезопасности тоже вооружаются ИИ. Алгоритмы анализируют миллионы сетевых событий в секунду, находят уязвимости и блокируют вторжения быстрее, чем это возможно вручную. Google недавно заявил, что их бот впервые сам обнаружил опасную уязвимость в программном коде, используемом миллиардами устройств.

ИИ стремительно меняет правила игры. Теперь кибервойна происходит со скоростью алгоритма, и человеческих ресурсов недостаточно. Microsoft сообщает, что их ИИ-помощник повышает производительность инженеров на 30%.

Однако технологии не безупречны: ошибка алгоритма может привести к блокировке целой страны вместо одного угрозы.

В мире, где киберпреступность может обойтись экономике в $23 трлн в год к 2027 году, будущее безопасности зависит от того, кто научится использовать ИИ эффективнее — атакующие или защищающиеся.

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