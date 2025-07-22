Китайский экспорт в США на грани краха
- 22.07.2025, 13:20
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Трамп усиливает давление.
Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Китай, пытаясь перекрыть обходные пути экспорта через третьи страны, сообщает Bloomberg.
Это может поставить под угрозу 70% китайского экспорта в США и нанести удар по экономике КНР.
Согласно данным, Пекин все активнее использует страны вроде Вьетнама, Мексики и даже ЕС для поставки товаров в США, минуя прямые торговые барьеры.
Если в 2017 году доля Китая в общем объеме продукции с добавленной стоимостью, поступающей в США через третьи страны, составляла 14%, то в 2023-м она выросла до 22%.
Аналитики считают, что новая стратегия Трампа - повышение тарифов и ужесточение требований к цепочкам поставок - может ударить по 2,1% ВВП КНР.
Удар будет более ощутимым, если партнеры начнут избегать сотрудничества с китайскими компаниями из-за новых правил.