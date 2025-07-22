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Китайский экспорт в США на грани краха

  • 22.07.2025, 13:20
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Китайский экспорт в США на грани краха

Трамп усиливает давление.

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Китай, пытаясь перекрыть обходные пути экспорта через третьи страны, сообщает Bloomberg.

Это может поставить под угрозу 70% китайского экспорта в США и нанести удар по экономике КНР.

Согласно данным, Пекин все активнее использует страны вроде Вьетнама, Мексики и даже ЕС для поставки товаров в США, минуя прямые торговые барьеры.

Если в 2017 году доля Китая в общем объеме продукции с добавленной стоимостью, поступающей в США через третьи страны, составляла 14%, то в 2023-м она выросла до 22%.

Аналитики считают, что новая стратегия Трампа - повышение тарифов и ужесточение требований к цепочкам поставок - может ударить по 2,1% ВВП КНР.

Удар будет более ощутимым, если партнеры начнут избегать сотрудничества с китайскими компаниями из-за новых правил.

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