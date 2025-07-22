NYT: ВСУ все больше воюют отечественным оружием 1 22.07.2025, 13:27

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У Киева остается огромный потенциал.

На фоне затяжной войны с Россией и нестабильной военной помощи от союзников Украина делает ставку на развитие собственного оборонного производства, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сейчас в стране изготавливается около 40% вооружений, используемых на фронте. Киев все чаще просит не готовое оружие, а финансирование на его производство внутри страны.

«Мы можем выпускать больше, но не хватает средств», — признает Владислав Белбас, глава компании «Украинская бронетехника», производящей бронетранспортеры, минометы и беспилотные системы.

По оценкам экспертов, потенциал украинской оборонки достигает $35 млрд в год, но сейчас используется лишь менее половины этой мощности. Одной из ключевых причин остается нехватка финансирования: в 2023 году союзники выделили $500 млн, в 2024-м ожидается вдвое больше, но этого недостаточно.

На этом фоне украинские предприятия разрабатывают новые виды вооружений, включая беспилотные наземные платформы и легкие машины, способные уходить от дронов. Такие технологии не только спасают жизни солдат, но и обходятся дешевле — компенсации семьям погибших стоят бюджету дороже, чем производство роботов.

Киев предлагает союзникам размещать украинские оборонные заводы на их территории. Первыми план поддержала Дания, и ожидается, что к ней присоединятся другие страны.

«То, что мы делаем для защиты Украины, защитит и Европу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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