закрыть
22 июля 2025, вторник, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: ВСУ все больше воюют отечественным оружием

1
  • 22.07.2025, 13:27
  • 1,840
NYT: ВСУ все больше воюют отечественным оружием

У Киева остается огромный потенциал.

На фоне затяжной войны с Россией и нестабильной военной помощи от союзников Украина делает ставку на развитие собственного оборонного производства, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сейчас в стране изготавливается около 40% вооружений, используемых на фронте. Киев все чаще просит не готовое оружие, а финансирование на его производство внутри страны.

«Мы можем выпускать больше, но не хватает средств», — признает Владислав Белбас, глава компании «Украинская бронетехника», производящей бронетранспортеры, минометы и беспилотные системы.

По оценкам экспертов, потенциал украинской оборонки достигает $35 млрд в год, но сейчас используется лишь менее половины этой мощности. Одной из ключевых причин остается нехватка финансирования: в 2023 году союзники выделили $500 млн, в 2024-м ожидается вдвое больше, но этого недостаточно.

На этом фоне украинские предприятия разрабатывают новые виды вооружений, включая беспилотные наземные платформы и легкие машины, способные уходить от дронов. Такие технологии не только спасают жизни солдат, но и обходятся дешевле — компенсации семьям погибших стоят бюджету дороже, чем производство роботов.

Киев предлагает союзникам размещать украинские оборонные заводы на их территории. Первыми план поддержала Дания, и ожидается, что к ней присоединятся другие страны.

«То, что мы делаем для защиты Украины, защитит и Европу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип