закрыть
22 июля 2025, вторник, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: ЕС наносит «превентивный удар» по планам Лукашенко и Путина

1
  • 22.07.2025, 13:45
  • 2,732
Politico: ЕС наносит «превентивный удар» по планам Лукашенко и Путина

Брюссель хочет перекрыть возможный канал нелегальной миграции.

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС должен быть готов к переговорам с ливийским военачальником Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить попытки России использовать мигрантов как инструмент давления на Европу, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Россия наращивает влияние в Ливии, и это вызывает у нас серьезную озабоченность», — отметил Бруннер в интервью изданию на саммите министров внутренних дел ЕС в Баварии. Он подчеркнул, что существует реальная угроза превращения миграции в оружие, как это уже происходило на восточных границах ЕС.

Ранее Бруннера выдворили из Бенгази после отказа европейской делегации фотографироваться с представителями Хафтара, что власти Ливии расценили как дипломатическое оскорбление. Несмотря на инцидент, Бруннер заявил, что готов возобновить диалог с восточноливийскими властями, контролируемыми Хафтаром.

Рост числа мигрантов, прибывающих по Центральному Средиземноморскому маршруту, усиливает тревогу в ЕС. В ответ Греция приостановила прием заявлений на убежище от мигрантов, прибывших по морю из Северной Африки, что вызвало критику правозащитников.

ЕС опасается, что Путин может повторить с помощью Ливии сценарий, уже примененный на границах Польши и Литвы, где Россия и режим Лукашенко способствовали незаконному пересечению границы мигрантами. По мнению Брюсселя, это часть гибридной войны, направленной на дестабилизацию Европы.

ЕС обсуждает возможность увязки миграционных переговоров с Ливией с мерами поддержки, включая развитие визового режима и помощь в сфере развития. Вопрос о Ливии вновь поднимется на неформальном саммите в Копенгагене на следующей неделе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип