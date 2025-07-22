Politico: ЕС наносит «превентивный удар» по планам Лукашенко и Путина 1 22.07.2025, 13:45

2,732

Брюссель хочет перекрыть возможный канал нелегальной миграции.

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС должен быть готов к переговорам с ливийским военачальником Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить попытки России использовать мигрантов как инструмент давления на Европу, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Россия наращивает влияние в Ливии, и это вызывает у нас серьезную озабоченность», — отметил Бруннер в интервью изданию на саммите министров внутренних дел ЕС в Баварии. Он подчеркнул, что существует реальная угроза превращения миграции в оружие, как это уже происходило на восточных границах ЕС.

Ранее Бруннера выдворили из Бенгази после отказа европейской делегации фотографироваться с представителями Хафтара, что власти Ливии расценили как дипломатическое оскорбление. Несмотря на инцидент, Бруннер заявил, что готов возобновить диалог с восточноливийскими властями, контролируемыми Хафтаром.

Рост числа мигрантов, прибывающих по Центральному Средиземноморскому маршруту, усиливает тревогу в ЕС. В ответ Греция приостановила прием заявлений на убежище от мигрантов, прибывших по морю из Северной Африки, что вызвало критику правозащитников.

ЕС опасается, что Путин может повторить с помощью Ливии сценарий, уже примененный на границах Польши и Литвы, где Россия и режим Лукашенко способствовали незаконному пересечению границы мигрантами. По мнению Брюсселя, это часть гибридной войны, направленной на дестабилизацию Европы.

ЕС обсуждает возможность увязки миграционных переговоров с Ливией с мерами поддержки, включая развитие визового режима и помощь в сфере развития. Вопрос о Ливии вновь поднимется на неформальном саммите в Копенгагене на следующей неделе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com