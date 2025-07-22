Politico: ЕС наносит «превентивный удар» по планам Лукашенко и Путина

Politico: ЕС наносит «превентивный удар» по планам Лукашенко и Путина1
- 22.07.2025, 13:45
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Брюссель хочет перекрыть возможный канал нелегальной миграции.
Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС должен быть готов к переговорам с ливийским военачальником Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить попытки России использовать мигрантов как инструмент давления на Европу, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Россия наращивает влияние в Ливии, и это вызывает у нас серьезную озабоченность», — отметил Бруннер в интервью изданию на саммите министров внутренних дел ЕС в Баварии. Он подчеркнул, что существует реальная угроза превращения миграции в оружие, как это уже происходило на восточных границах ЕС.
Ранее Бруннера выдворили из Бенгази после отказа европейской делегации фотографироваться с представителями Хафтара, что власти Ливии расценили как дипломатическое оскорбление. Несмотря на инцидент, Бруннер заявил, что готов возобновить диалог с восточноливийскими властями, контролируемыми Хафтаром.
Рост числа мигрантов, прибывающих по Центральному Средиземноморскому маршруту, усиливает тревогу в ЕС. В ответ Греция приостановила прием заявлений на убежище от мигрантов, прибывших по морю из Северной Африки, что вызвало критику правозащитников.
ЕС опасается, что Путин может повторить с помощью Ливии сценарий, уже примененный на границах Польши и Литвы, где Россия и режим Лукашенко способствовали незаконному пересечению границы мигрантами. По мнению Брюсселя, это часть гибридной войны, направленной на дестабилизацию Европы.
ЕС обсуждает возможность увязки миграционных переговоров с Ливией с мерами поддержки, включая развитие визового режима и помощь в сфере развития. Вопрос о Ливии вновь поднимется на неформальном саммите в Копенгагене на следующей неделе.