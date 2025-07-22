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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

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  • 22.07.2025, 13:50
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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

В Белом доме заявили о растущем влиянии Китая в организации.

США повторно выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает The New York Post.

Президент Дональд Трамп объяснил это решение «антиамериканской и антиизраильской политикой» организации, а также ее, по словам администрации, «пробужденной» повесткой дня.

Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.

По итогам проверки, в Белом доме заявили о несогласии с политикой организации в отношении инклюзии, расового равенства и гендерной трансформации.

В пример приводят антирасистские инициативы ЮНЕСКО, гендерные проекты вроде MEN'talities в 2024 году, а также отчет о роли видеоигр в формировании антидискриминационного поведения.

Отдельно в администрации упоминают об «антиизраильской политике» ЮНЕСКО, в частности признание еврейских святынь «палестинским наследием» и осуждение действий Израиля в секторе Газа без критики действий ХАМАС.

Также отмечается растущее влияние Китая: Пекин стал вторым по объему спонсором ЮНЕСКО, а ключевые посты в организации занимают граждане КНР.

Выход США

В администрации считают, что Китай использует организацию для продвижения собственной повестки дня, в частности преуменьшая роль уйгуров в истории страны.

Это не первый выход США из ЮНЕСКО.

В 2017 году Трамп уже инициировал выход, также обвиняя организацию в предвзятости против Израиля. В 2023-м президент Джо Байден вернул страну в организацию, аргументируя это необходимостью противодействовать влиянию Китая.

Теперь США снова выходят из ЮНЕСКО — и на этот раз, по словам представителей Белого дома, «навсегда».

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