Электромобиль Tesla Cybertruck превратили в оригинальный внедорожный автодом

Электромобиль Tesla Cybertruck превратили в оригинальный внедорожный автодом1
- 22.07.2025, 13:58
Нестандартный тюнинг выполнила турецкая компания Hotomobil.
Пикап Tesla Cybertruck стал основой для интересного проекта. Электрокар переделали в оригинальный дом на колесах для бездорожья.
Нестандартный тюнинг Tesla Cybertruck выполнила турецкая компания Hotomobil, которая давно изготавливает дома на колесах. Переделка пикапа в автодом стоит 66 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.
Электромобиль Tesla Cybertruck получил специальный жилой модуль, который установили на грузовой платформе. Он изготовлен из стеклопластика, а потому весит всего 417 кг.
Внутри нашлось место для двуспальной кровати, стола, шкафов и телевизора. Также есть компактная кухня с раковиной, холодильником и микроволновой печью.
Пол покрыт деревом и напоминает палубу яхты. Модуль получил теплоизоляцию толщиной 20 мм, что позволяет использовать его и в холодную погоду. Конечно же, есть обогреватель и кондиционер.
Характеристики дома на колесах Tesla Cybertruck пока не раскрывают. Известно, что запас хода электромобиля снизится из-за большей массы и ухудшенной аэродинамики и будет меньше, чем у стандартной модели (563 км).