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Обрушились руины усадьбы в Дикушках Лидского района

  • 22.07.2025, 14:07
Обрушились руины усадьбы в Дикушках Лидского района

Раньше чиновники отказались ее спасать.

О разрушении шляхетской усадьбы сообщает телеграм-канал «Спадчына». Сегодня утром туристы посетили усадьбу, но застали ее уже в разрушенном состоянии. По их словам, парковый фасад обрушился буквально за час до их приезда.

Дикушки изначально были великокняжеским поместьем, которым после владели Храптовичи, Тышкевичи, Вишневецкие, Нарушевичи, Ходкевичи. В конце XVIII века Дикушки приобрели Грабовские, которые построили в деревне Спасо-Преображенскую церковь в стиле классицизма.

Несмотря на то, что усадьба в Дикушках повсюду называется усадьбой Грабовских, каменный панский дом, дошедший до нашего времени, на самом деле построили Минейки, которые владели деревней в межвоенное время. Путаницу, видимо, создал внешний вид усадьбы, напоминающий классицистические усадьбы XIX века.

Когда-то это была одноэтажная усадьба с мезонином и цокольным этажом, на котором располагалась кухня и службы. Парадный вход был выделен портиком на четырех ионических колоннах, а парковый фасад украшал полукруглый портик на шести дорических колоннах, которые несли на себе большой балкон, куда можно было выйти из мезонина.

В послевоенное время усадебный дом занимала контора совхоза, затем — клуб. В 1970-е годы здание было заброшено и стало стремительно разрушаться. До нашего времени сохранились только руины стен усадьбы и два ее портика. Один из простенков стены за парковым портиком давно разрушился и фасад много лет буквально висел в воздухе, потеряла нижнюю часть и одна из колонн портика.

Несмотря на опасную аварийность, живописные руины привлекали туристов со всей страны. Атмосферности добавляло и большое аистиное гнездо, которое птицы смастерили на вершине фронтона.

Сегодня стена не выдержала и обвалилась, разрушив также большую часть колонного портика.

Как обращают внимание активисты, в 2022 году они, после того, как обвалилась часть костела в Зембине, обращались в Лидский райисполком с предложением провести простые консервационные работы на усадьбе в Дикушках: заложить кирпичом проемы и утраченный простенок, чтобы уберечь памятник архитектуры от разрушения, такого, которое произошло сегодня.

Активисты получили очень странный ответ, подписанный заместителем председателя Андреем Ковриго, в котором утверждалось, что предложенный вариант консервации фасада не имеет права на существование, так как «может нанести еще больший урон культурной ценности».

Обещанное в ответе присвоение усадьбе Минейко статуса историко-культурной ценности также не было выполнено до сих пор.

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