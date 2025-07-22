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Максимальный проходной балл в БГУ — на самые ненужные в Беларуси специальности

  • 22.07.2025, 14:23
Максимальный проходной балл в БГУ — на самые ненужные в Беларуси специальности

398 баллов.

Процесс подачи документов в белорусские вузы в самом разгаре. План приема – 31,8 тыс. человек, а документы подали более 46 тыс. абитуриентов.

Стали известны списки поступивших на ряд специальностей на бюджет в БГУ. О проходных баллах рассказали в пресс-службе университета.

Самые высокие баллы, как и всегда, на факультете международных отношений: от 377 на «Таможенное дело» до 398 на «Мировую экономику» и «Международное право». В условиях санкций и политической изоляции диктатора Лукашенко потребность в специалистах по международной экономике остается под большим вопросом.

На факультет зачислено 120 бюджетников (из которых 33 – без экзаменов, 24 – по целевому приему, 3 – вне конкурса).

На втором месте по проходным баллам – специальность «Психология» на Факультете философии и социальных наук. Здесь для бюджета нужно было набрать от 373 баллов. Зачислено 22 абитуриента (6 – по целевому, 1 – без экзамена, 1 – вне конкурса).

Высокие баллы были на юрфаке: на специальность «Политология» проходной балл составил 366.

На специальность «Информация и коммуникация» журфака были зачислены 42 абитуриента, проходной балл – 362.

Самые невысокие баллы сложились на специальность «Теология» в Институте теологии им. св. Мефодия и Кирилла. Туда поступили 25 бюджетников, проходной балл – 288.

Зачисление первокурсников на бюджетные места завершится 27 июля. Данные опубликуют на информационных ресурсах вузов и в личных кабинетах абитуриентов.

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