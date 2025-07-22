На площади Якуба Коласа в Минске убрали тротуарную плитку с васильками 3 22.07.2025, 14:50

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Одна из достопримечательностей города исчезла с тротуаров.

Необычную плитку выложили почти 25 лет назад. Но теперь решили полностью заменить, пишет Blizko.by.

На площади Якуба Коласа в Минске идет замена тротуарной плитки. В результате пропали последние васильки — выложенные голубой плиткой цветы.

Необычная плитка появилась на площади в 2001 году. Тогда собрались запустить давно не работавшие фонтаны, а заодно заменить мощение самой площади. Рабочие выложили голубой плиткой гигантские цветы.

Четверть века назад это выглядело свежо и необычно, многие минчане и гости столицы приезжали на площадь специально, чтобы посмотреть на эти бетонно-плиточные васильки. К лету 2024-го от былой красоты мало что осталось. Прямо перед памятником писателю и героям его произведений плитку заменили на новую — разных оттенков серого цвета.

Несколько цветков уцелело ближе к восточному краю площади, напротив бассейна «Олимп». Правда, за два с лишним десятка лет плитка выцвела и из голубой стала какой-то серой. Это характерное свойство тротуарной плитки: цветная теряет цвет, серая просто темнеет и чернеет.

Сейчас на площади идет очередная замена плитки. Рабочие убрали самые последние васильки.

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