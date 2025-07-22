Самолет немецких ВВС совершил аварийную посадку 2 22.07.2025, 14:58

1,632

На борту находился министр внутренних дел Германии.

Самолет Военно-воздушных сил Германии Airbus, выполнявший рейс из Берлина в Кельн, был вынужден совершить аварийную посадку в Лейпциге после того, как экипаж заметил дым на борту. Отмечается, что инцидент произошел во вчера, 21 июля.

Инцидент подтвердил представитель Министерства обороны Германии, пишет Spiegel.

Как сообщили в воздушных силах, этот самолет накануне доставил в Берлин министра юстиции Стефани Хубиг, которая возвращалась из Варшавы после рабочего визита в Польшу.

В Берлине министр и ее делегация покинули борт, после чего самолет должен был отправиться на свою базу в Кельне пустым.

Пилоты приняли решение об аварийной посадке в соответствии с протоколом безопасности. Техническая команда уже осматривает самолет в Лейпциге. Информации о возможных повреждениях пока нет.

Экипаж планирует добраться до Кельна другим самолетом. Дальнейшие решения по ремонту или возвращению самолета в эксплуатацию будут приняты после технической проверки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com