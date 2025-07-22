Самолет немецких ВВС совершил аварийную посадку

Самолет немецких ВВС совершил аварийную посадку2
- 22.07.2025, 14:58
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На борту находился министр внутренних дел Германии.
Самолет Военно-воздушных сил Германии Airbus, выполнявший рейс из Берлина в Кельн, был вынужден совершить аварийную посадку в Лейпциге после того, как экипаж заметил дым на борту. Отмечается, что инцидент произошел во вчера, 21 июля.
Инцидент подтвердил представитель Министерства обороны Германии, пишет Spiegel.
Как сообщили в воздушных силах, этот самолет накануне доставил в Берлин министра юстиции Стефани Хубиг, которая возвращалась из Варшавы после рабочего визита в Польшу.
В Берлине министр и ее делегация покинули борт, после чего самолет должен был отправиться на свою базу в Кельне пустым.
Пилоты приняли решение об аварийной посадке в соответствии с протоколом безопасности. Техническая команда уже осматривает самолет в Лейпциге. Информации о возможных повреждениях пока нет.
Экипаж планирует добраться до Кельна другим самолетом. Дальнейшие решения по ремонту или возвращению самолета в эксплуатацию будут приняты после технической проверки.