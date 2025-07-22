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Forbes: Volvo переосмысляет водород

  • 22.07.2025, 15:08
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Forbes: Volvo переосмысляет водород

Декарбонизации транспорта с двигателем внутреннего сгорания.

Volvo Group делает ставку на многовекторную стратегию декарбонизации транспорта. Помимо электромобилей и водородных топливных элементов, компания активно инвестирует в развитие двигателей внутреннего сгорания (ДВС), работающих на возобновляемом топливе — в том числе на водороде, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

По словам технического директора Volvo Group Ларса Стенквиста, 2024 год стал рекордным по инвестициям в ДВС.

Volvo рассматривает водород как ключ к «зеленому» будущему грузоперевозок. В компании развивают два направления: гибридные водородно-дизельные двигатели и технологию прямого впрыска водорода под высоким давлением.

Суть первого подхода — замена до 85% дизеля водородом. ДВС при этом работают почти как обычные: водород подается вместе с воздухом и воспламеняется каплей биодизеля. Такой двигатель сохраняет мощность, снижая выбросы CO₂ и твердых частиц. Volvo уже проводит испытания этой технологии в порту Гетеборга, а также на пароме в Японии.

Другая технология — это прямой впрыск водорода в цилиндры с минимальной дозой дизеля для зажигания. Это позволяет использовать существующую архитектуру дизельных моторов и упростить переход к водороду для производителей и операторов.

Volvo уверена, что сочетание батарей, топливных элементов и водородных ДВС обеспечит промышленный и транспортный переход к безуглеродной экономике.

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