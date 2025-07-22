В Эстонии россиянина из Нарвы отправили в тюрьму за шпионаж

В Эстонии россиянина из Нарвы отправили в тюрьму за шпионаж1
- 22.07.2025, 15:16
Он передавал ФСБ данные и помогал обходить санкции.
В Эстонии Вируский уездный суд признал виновным гражданина России, проживающего в Нарве, в шпионаже против Эстонии и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы, информирует ERR.
Государственная прокуратура обвинила Павла Капустина в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и в содействии ей, в представлении ложных данных в государственный орган, а также в нарушении санкций.
Суд назначил ему шесть с половиной лет реального заключения по упрощенной процедуре (соглашение о признании вины) и, по требованию прокуратуры, конфисковал имущество на сумму почти 90 тысяч евро.
Согласно совместному заявлению прокуратуры и Полиции безопасности, Капустин сознательно установил контакт с Федеральной службой безопасности России, собирал и передавал спецслужбе информацию и ресурсы, чем совершил действия, направленные против безопасности Эстонии.
Параллельно со шпионажем Капустин занимался перевозкой санкционных товаров из Эстонии в Россию. Полиция безопасности установила, что лица из России заказывали у него предметы роскоши, которые подпадают под санкции. Капустин заказывал эти товары в Нарву, а затем организовывал их транспортировку в Россию и передавал заказчикам.
Кроме того, Капустин был признан виновным в предоставлении ложной информации Департаменту полиции и пограничной охраны при подаче заявки на вид на жительство.
Viru maakohus mõistis Narvas elava Venemaa kodaniku süüdi Eesti-vastases luuretegevuses ja saatis ta kuueks ja pooleks aastaks vangi.