«Что не день, то сплошное ЧП»2
- 22.07.2025, 15:42
Белорусы не доверяют заявлениям властей о БелАЭС.
Второй блок БелАЭС был экстренно остановлен 16 июля.
Новость об этом собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
«Вы тоже заметили, что ничего не поменялось от того что эта станция существует?»
«Вообще-то посыл был, что это «для народа», а излишки - на продажу. Но по факту нечего не изменилось».
«Что не день, то сплошное ЧП!»
«Вот что значит строила РФ».
«Обещали электричество чуть ли не халявное, а тут такое».
«О, Чернобыль 2.0, а я не так и далеко от нее живу».
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@charter97.org Второй блок БелАЭС экстренно остановлен #белаэс #беларусь #новости #реактор #станция #энергия #остановка ♬ оригинальный звук - Хартия97