«Что не день, то сплошное ЧП» 2 22.07.2025, 15:42

Белорусы не доверяют заявлениям властей о БелАЭС.

Второй блок БелАЭС был экстренно остановлен 16 июля.

Новость об этом собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«Вы тоже заметили, что ничего не поменялось от того что эта станция существует?»

«Вообще-то посыл был, что это «для народа», а излишки - на продажу. Но по факту нечего не изменилось».

«Что не день, то сплошное ЧП!»

«Вот что значит строила РФ».

«Обещали электричество чуть ли не халявное, а тут такое».

«О, Чернобыль 2.0, а я не так и далеко от нее живу».

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