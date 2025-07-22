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«Что не день, то сплошное ЧП»

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  • 22.07.2025, 15:42
«Что не день, то сплошное ЧП»

Белорусы не доверяют заявлениям властей о БелАЭС.

Второй блок БелАЭС был экстренно остановлен 16 июля.

Новость об этом собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«Вы тоже заметили, что ничего не поменялось от того что эта станция существует?»

«Вообще-то посыл был, что это «для народа», а излишки - на продажу. Но по факту нечего не изменилось».

«Что не день, то сплошное ЧП!»

«Вот что значит строила РФ».

«Обещали электричество чуть ли не халявное, а тут такое».

«О, Чернобыль 2.0, а я не так и далеко от нее живу».

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@charter97.org Второй блок БелАЭС экстренно остановлен #белаэс #беларусь #новости #реактор #станция #энергия #остановка ♬ оригинальный звук - Хартия97

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