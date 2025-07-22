Венецианский кинофестиваль 2025: громкие премьеры и звезды мирового кино 22.07.2025, 15:45

Фестиваль обещает стать одним из самых насыщенных за последние годы

82-й Венецианский кинофестиваль, который пройдет с 27 августа по 6 сентября, представит впечатляющую программу из громких премьер, режиссерских открытий и мощных драм. Арт-директор фестиваля Альберто Барбера подтвердил участие таких Гильермо дель Торо, Йоргос Лантимос, Кэтрин Бигелоу, Лука Гуаданьино и Бенни Сафди, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Среди главных премьер — «Франкенштейн» (реж. Гильермо дель Торо, Netflix), «Бугония» (реж. Йоргос Лантимос) с Эммой Стоун и «Разрушительная машина» (реж. Бенни Сафди, A24) с Дуэйном Джонсоном в роли бойца UFC Марка Керра. Лука Гуаданьино представит вне конкурса психологическую драму «После охоты» с Джулией Робертс.

Кэтрин Бигелоу возвращается с политическим триллером «Дом динамита», а Ноа Баумбак — с комедийной драмой «Джей Келли», где Джордж Клуни играет актера в кризисе идентичности. Платформа Mubi откроет фестиваль романтической драмой Паоло Соррентино «Благодать», а также представит триптих Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» и корейский триллер Пак Чхан Ука «Нет другого выбора».

Во французской программе — политическая драма «Чародей из Кремля» Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина и «Посторонний» Франсуа Озона по Альберу Камю. Закроет фестиваль антиутопия «Пес 51» с Адель Экзаркопулос.

Главой жюри станет двукратный обладатель «Оскара» Александр Пейн.

Фестиваль обещает стать одним из самых насыщенных за последние годы, отражая глобальные тренды в авторском и жанровом кино.

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