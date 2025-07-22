NSJ: Фатальная проблема нового китайского истребителя 22.07.2025, 15:49

1,120

Она обязательно проявится в условиях боевых действий.

Несмотря на технологическую продвинутость истребителя пятого поколения J-20, Китайская Народно-освободительная армия сталкивается с острой нехваткой квалифицированных пилотов. Это фатальная проблема, которая может подорвать боеспособность китайских ВВС в реальном конфликте, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Основная трудность — устаревшая система подготовки. В 2024 году армия КНР сократила программу обучения, убрав целый год промежуточной подготовки. Это ускоряет выпуск пилотов, но снижает их уровень. Кроме того, отсутствует опыт реальных воздушных боев — ни у самих пилотов, ни у инструкторов.

Ежегодно Китай выпускает около 400 военных летчиков, в то время как США — примерно 1350. Учитывая разницу в масштабе и качестве подготовки, Пекин пытается компенсировать отставание использованием симуляторов и модернизацией учебных самолетов. Но JL-10 — основной тренажер устарел и не подходит для подготовки к полетам на J-20.

Также отсутствует система, аналогичная американским академиям ВВС. Это мешает формированию пилотской элиты.

По словам экспертов, даже лучшие пилоты получают слишком мало боевого опыта, что ограничивает эффективность обучения. Китай стремится реформировать систему, но пока остается уязвимым звеном в глобальной гонке воздушных технологий. Несмотря на продвинутую технику, отсутствие подготовленных кадров может свести на нет ее преимущество в возможной войне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com