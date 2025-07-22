Под Минском на аукцион выставили 17 земельных участков
- 22.07.2025, 15:56
Цены на некоторые из них удивляют.
В нескольких поселках рядом с Минском появились свободные земельные участки. Их продадут на торгах 22 августа. Как пишет Realt, стартовые цены на некоторые участки, особенно с подведенной инфраструктурой, шокируют.
Самый дорогой из них площадью 15,5 сотки и полным набором коммуникаций продается в Колодищах. Там начальная цена составляет 165 тыс. рублей, или примерно $56 тыс.
В топ-3 также входят участки в деревне Старина (недалеко от Колодищей) за 115 тыс. рублей на старте и в Качино, рядом с Минским морем, за 100 тыс. рублей. Там также по 15 соток с коммуникациями.
Среди лотов есть несколько интересных вариантов по 90 тыс., а также от 25 до 72 тыс. рублей в Заславле, Ярково, Большом Тростенце и ряде других мест. В ходе торгов эти цены могут с высокой вероятностью вырасти.