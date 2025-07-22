закрыть
22 июля 2025, вторник, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском на аукцион выставили 17 земельных участков

  • 22.07.2025, 15:56
Под Минском на аукцион выставили 17 земельных участков

Цены на некоторые из них удивляют.

В нескольких поселках рядом с Минском появились свободные земельные участки. Их продадут на торгах 22 августа. Как пишет Realt, стартовые цены на некоторые участки, особенно с подведенной инфраструктурой, шокируют.

Самый дорогой из них площадью 15,5 сотки и полным набором коммуникаций продается в Колодищах. Там начальная цена составляет 165 тыс. рублей, или примерно $56 тыс.

В топ-3 также входят участки в деревне Старина (недалеко от Колодищей) за 115 тыс. рублей на старте и в Качино, рядом с Минским морем, за 100 тыс. рублей. Там также по 15 соток с коммуникациями.

Среди лотов есть несколько интересных вариантов по 90 тыс., а также от 25 до 72 тыс. рублей в Заславле, Ярково, Большом Тростенце и ряде других мест. В ходе торгов эти цены могут с высокой вероятностью вырасти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип