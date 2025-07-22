Путин «не готов» ко встрече с Зеленским 22.07.2025, 16:01

Песков придумал нелепое оправдание.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков попытался ответить на вопрос о том, готов ли российский диктатор Владимир Путин встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал абсурдную причину, почему переговоры в таком формате еще не состоялись, пишет unian.net.

Журналисты спросили у Пескова, готов ли Кремль обсуждать возможность встречи Путина с Зеленским, если украинский президент отменит запрет на переговоры с российским диктатором.

«Ради справедливости, этот запрет еще действует. Это очевидный факт. Это первое. Второе. Надеемся, что будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам. Тема переговоров достаточно сложная», - ответил он.

По словам пресс-секретаря главы РФ, Москве также нужно обсудить с Киевом проекты меморандумов, которые они представили друг другу во время переговоров в Стамбуле.

«Поэтому сначала надо будет много работать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне», - сказал он в разговоре с журналистами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com