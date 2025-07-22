Coca-Cola выпустит новую газировку 22.07.2025, 16:04

Компания пошла на поводу у Трампа и меняет рецепт напитка.

Компания Coca-Cola Co. планирует запустить новый продукт с американским тростниковым сахаром уже этой осенью. Это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о таком решении.

Издание Bloomberg пишет, что десятилетия Coca-Cola использовала кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который дешевле тростникового сахара, для подслащивания своего фирменного продукта в США. Однако более дорогая версия безалкогольного напитка, подслащенная тростниковым сахаром и импортируемая в США из Мексики, завоевала культовую популярность.

При этом аналитик CFRA Арун Сундарам сообщил, что «маловероятно», что Coca-Cola полностью исключит кукурузный сироп из своей линейки, добавив, что «более вероятным исходом является введение новой линейки продуктов, изготовленных с использованием тростникового сахара, которые, вероятно, будут иметь более высокую себестоимость и розничную цену».

Во вторник, 22 апреля, Coca-Cola сообщила о росте продаж и прибыли во втором квартале, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, поскольку потребители продолжают платить более высокие цены за безалкогольные напитки компании.

В этом году акции компании выросли на 13%, опередив индекс S&P 500.

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