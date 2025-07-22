закрыть
22 июля 2025, вторник, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия поддержала усилия Польши по противодействию нелегальной миграции из Беларуси

1
  • 22.07.2025, 16:15
  • 1,194
Германия поддержала усилия Польши по противодействию нелегальной миграции из Беларуси

Границу сейчас охраняет 11 тысяч пограничников.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал усилия Варшавы по противодействию нелегальной миграции через границу с Беларусью, следует из сообщения Пограничной охраны Польши.

21 июля Добриндт встретился с министром внутренних дел и администрации Польши Томашем Семоняком на пограничном переходе Половце (с белорусской стороны Песчатка).

На встрече главы ведомств подчеркнули «важность координации действий государств — членов ЕС в ответ на миграционное давление», говорится в сообщении.

По мнению Добриндта, действия Польши на границе с Беларусью «невероятно впечатляют». «Мы видим, насколько эффективно вы боретесь с нелегальной миграцией. Мы хотим, чтобы Евросоюз оказал Польше финансовую и организационную поддержку», — заявил немецкий чиновник.

«Вместе с Германией, Францией, Австрией, Чехией и Данией мы согласовали направление миграционной политики ЕС на Миграционном саммите на Цугшпитце (ФРГ). Здесь, на границе, мы показываем, что наши действия конкретны и эффективны», — подчеркнул в свою очередь Семоняк.

По его утверждению, Варшава эффективно обеспечивает безопасность на восточной границе ЕС, предпринимая «конкретные действия в больших масштабах».

Семоняк сообщил, что границу сейчас охраняет 11 тыс. пограничников, эффективность принятых мер составляет 97–98%.

21 июля сообщалось, что Польша завершила строительство электронного барьера на всех участках границы с Беларусью, где нет стального ограждения.

В Подляском воеводстве на 186 километрах границы с Беларусью установлено стальное ограждение высотой 5,5 метра, а на 206 километрах (включая речные участки) — электронный барьер.

В Люблинском воеводстве, по словам Семоняка, проводятся «приемочные испытания», то есть финальная проверка электронного барьера длиной 172 км на реке Западный Буг (в Польше — Буг).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип