Германия поддержала усилия Польши по противодействию нелегальной миграции из Беларуси 1 22.07.2025, 16:15

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Границу сейчас охраняет 11 тысяч пограничников.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал усилия Варшавы по противодействию нелегальной миграции через границу с Беларусью, следует из сообщения Пограничной охраны Польши.

21 июля Добриндт встретился с министром внутренних дел и администрации Польши Томашем Семоняком на пограничном переходе Половце (с белорусской стороны Песчатка).

На встрече главы ведомств подчеркнули «важность координации действий государств — членов ЕС в ответ на миграционное давление», говорится в сообщении.

По мнению Добриндта, действия Польши на границе с Беларусью «невероятно впечатляют». «Мы видим, насколько эффективно вы боретесь с нелегальной миграцией. Мы хотим, чтобы Евросоюз оказал Польше финансовую и организационную поддержку», — заявил немецкий чиновник.

«Вместе с Германией, Францией, Австрией, Чехией и Данией мы согласовали направление миграционной политики ЕС на Миграционном саммите на Цугшпитце (ФРГ). Здесь, на границе, мы показываем, что наши действия конкретны и эффективны», — подчеркнул в свою очередь Семоняк.

По его утверждению, Варшава эффективно обеспечивает безопасность на восточной границе ЕС, предпринимая «конкретные действия в больших масштабах».

Семоняк сообщил, что границу сейчас охраняет 11 тыс. пограничников, эффективность принятых мер составляет 97–98%.

21 июля сообщалось, что Польша завершила строительство электронного барьера на всех участках границы с Беларусью, где нет стального ограждения.

В Подляском воеводстве на 186 километрах границы с Беларусью установлено стальное ограждение высотой 5,5 метра, а на 206 километрах (включая речные участки) — электронный барьер.

В Люблинском воеводстве, по словам Семоняка, проводятся «приемочные испытания», то есть финальная проверка электронного барьера длиной 172 км на реке Западный Буг (в Польше — Буг).

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